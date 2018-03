Punta Peuco: 70 reos solicitaron conmutar penas por arresto domiciliario total

El abogado Raúl Meza, que representa a cerca de dos tercios de los internos del penal Punta Peuco, recinto donde están recluidos ex militares condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, presentó la petición de 70 reos referente a cumplir sus penas en arresto domiciliario total.

El texto fue presentado este viernes por el abogado de la Multigremial de las Fuerzas Armadas en Retiro ante el ministro en visita extraordinaria para causas de violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza.

Según Meza, la petición es realizada por internos de avanzada edad sanos y otros con enfermedades crónicas y terminales y se fundamenta en las normas de la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

Prveiamente, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, confirmó que buscarán avanzar en el proyecto para conmutar las penas de enfermos graves o terminales que cumplan penas de presidio por diversos delitos, sin importar si fueron crímenes de lesa humanidad.

El abogado Meza argumentó que "aquí lo que se pide es que, por primera vez en Chile, se haga una aplicación expresa de esa convención internacional (promulgada el 7 octubre 2017 durante el Gobierno de Michelle Bachelet), que establece respecto a las personas mayores que se les haga un trato igualitario", dijo.

El documento consigna que "se establezca la no discriminación de personas mayores y, por lo tanto, desde ese punto de vista, la petición formal, se le permita a estos reos -en su mayoría de avanzada edad, muchos enfermos crónico y terminales-, la sustitución del cumplimiento de prisión preventiva bajo el arresto dociliaria total".

Justicia: La edad no es suficiente para un indulto

En caso de que el ministro Carroza no acceda a la solicitud, los reclusos insistirán ante el Gobierno de Sebastián Piñera para que evalué la posibilidad de otorgar indultos preidenciales a reos terminales.

El ministro Hernán Larraín, aclaró que "para poder otorgar un indulto, no bastan consideraciones generales. La pura avanzada edad, me parece, no es un argumento suficiente para proceder un indulto. Tiene que ser una situación excepcionalísima, en donde, por ejemplo, haya una enfermedad terminal avanzada".

En paralelo, el titular de Justicia aseguró que se pidió a Gendarmería analizar si existe la posibilidad de ampliar el penal, puesto que actualmente no sería factible. En cambio, dijo que hoy si hay proyectos para aumentar la capacidad de la cárcel de Colina.

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) rechazó previamente la postura de Larraín, junto con volver a lamentar que el centro penitenciario de Punta Peuco no se haya cerrado durante el mandato de Michelle Bachelet.