Querellante tras careo con Cheyre: Hemos vuelto a ser torturados

Luis Ravanal, uno de los querellantes del ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, por las torturas sufridas en el Regimiento Arica de La Serena en 1973, se refirió al careo que sostuvo con el militar en retiro.

Tras la diligencia, Ravanal, quien compareció en calidad de testigo y víctima, expresó que volvió a ser torturado al rememorar la situación.

"Todo se niega (...) Lo único que sé es que hemos vuelto a ser torturados, por el hecho de estar aquí vuelvo a ser torturado. Mi esposa en estos momentos en la casa está siendo torturada, me está esperando, mi hijo me acompaña y sigue siendo torturado", dijo Ravanal, padre del conocido médico forense del mismo nombre.

El querellante manifestó que fue torturado en una ocasión por Cheyre, aunque también admitió que fue golpeado en varias oportunidades en el mencionado regimiento.

"El 18 de octubre me detuvieron y me torturaron y después varias veces me llevaron al regimiento a declarar y en algunas oportunidades quedé detenido e incomunicado, y en esos periodos le pegan a uno, no la tortura directa como hizo este señor, sino que el pegan a uno", añadió.

Además, dijo conocer a Nicolás Barrantes, ex preso político y otro de los querellantes en la causa.

"Nicolás Barrantes es hermano de un amigo que tuve, que fue alumno mío en la universidades, compañero de trabajo en la fábrica de neumáticos y vi a Nicolás la noche que me detuvieron y torturaron lo vi tirado en el piso como un montón de carne botada cuando lo conocí, él tenía 17 años", rememoró Ravanal.

Todo esto forma parte del proceso judicial que lleva el ministro Vicente Hormazábal contra Cheyre que se inició luego de una querella del ex preso político Nicolás Barrantes que también ha sumado diligencias en La Serena, donde también se realizaron careos.