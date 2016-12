Suprema otorgó libertad condicional a reo de Punta Peuco condenado por caso Degollados

La Corte Suprema ratificó la sentencia que concedió la libertad condicional al interno del penal Punta Peuco Claudio Salazar Fuentes, condenado a cadena perpetua por el caso Degollados.

En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas, Jorge Dahm y el abogado (i) Jorge Lagos- confirmó la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago que acogió la acción cautelar.

"Se reproduce la sentencia apelada y, teniendo además presente que atendida la edad actual del amparado y el tiempo que lleva privado de libertad (24 años 8 meses), no se divisan fines posibles de resocialización que pudieran efectivamente lograrse con una prolongación de la reclusión, se confirma la sentencia apelada de seis de diciembre de dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago en la causa Rol de Amparo N° 1122-16", sostiene el fallo del máximo tribunal.

La decisión fue adoptada con los votos en contra de los ministros Brito y Dahm.

Salazar Fuentes, ex cabo de Carabineros y agente de la Dicomcar, fue condenado a presidio perpetuo como autor de los secuestros seguidos de homicidio de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, en marzo de 1985 en Santiago, y como autor de los secuestros de otras 6 personas.

Participó en la misa del perdón

El ex carabinero, testigo de Jehová, fue uno de los internos del penal que participó en la denominada "misa del perdón", donde manifestó que era "uno de los tres internos que más tiempo ha permanecido preso. Decir que mi vida aquí ha sido color rosa sería mentir, pero tampoco tan terrible".

"En este largo recorrido penitenciario he visto y vivido muchas cosas, una buenas y otras no tanto. Sin embargo, el momento que ahora nos convoca es inédito y de mucha profundidad, pese a que ciertos sectores militantes se han encargado de denostarlo. Perdónalos Padre, porque no saben lo que hacen", señaló Salazar en la oportunidad, aludiendo a las protestas de organizaciones de derechos humanos ante la mencionada misa desarrollada el pasado viernes.

Manuel Guerrero: Chile incumple tratados internacionales

Manuel Guerrero, hijo de una de las víctimas del caso Degollados, junto con acusar que el "Estado de Chile incumple tratados internacionales de derechos humanos", sostuvo que "con esta medida, toda la asociación ilícita terrorista que operó desde el Estado en el caso Degollados está libre, excepto el civil (Miguel) Estay Reyno".

"Secuestrador degollador Salazar Fuentes fue uno de los que 'pidió perdón' en misa de Punta Peuco. ¡Qué coincidencia! Corte Suprema falló hoy. Algunos dicen que tales gestos son desinteresados, gratuitos, de profundo y auténtico arrepentimiento. Falso, pura racionalidad instrumental", añadió en su cuenta de Twitter.

Guerrero apuntó que los victimarios "jugaron con sentimientos más valiosos y sagrados de familiares de sus víctimas -la posibilidad del perdón- sólo para obtener beneficio propio, pero la amorosa batalla por lograr justicia no termina. Por nuestros vivos y muertos, con memoria y alegría seguiremos adelante por la vida".

