Víctima de torturas de Caravana de la Muerte: Cheyre "es un cobarde, un mentiroso"

Nicolás Barrantes, el hombre que acusa haber sido torturado cuando tenía 17 años por Juan Emilio Cheyre, afirmó a El Diario de Cooperativa que el ex comandante en jefe del Ejército es "un cobarde, un mentiroso".

Previo al careo que tendrá con Cheyre en el marco del caso Caravana de la Muerte episodio La Serena, reiteró que fue el general en retiro quien lo torturó mientras estuvo detenido en el Regimiento Arica de La Serena "porque yo vi a la persona que me estaba torturando, lo vi porque la tela (de la venda) traslucía".

El hermano del ejecutado político Marco Barrantes, asesinado por la comitiva de Sergio Arellano Stark en octubre de 1973, añadió que "lograba ver a la persona que me preguntaba, a la persona que se enrabiaba con las respuestas que yo le daba y me golpeaba, me golpeaba y daba la orden al militar que estaba atrás para que me golpeara con la culata del fusil".

Ante el careo que se realiza este miércoles, Barrantes reconoció que "ya no tengo miedo, pero viví años aterrorizado porque me vigilaban. Mandaba gente para que yo me integrara al grupo, pero nunca lo hice porque estaba aterrorizado, con mucho miedo".

Ante el careo que se realiza este miércoles, Barrantes reconoció que Cheyre "ha negado siempre todo (...) creo que va a ser lo mismo de siempre. Le van a preguntar y él va a negar porque él 'nunca estuvo, nunca vio, nunca supo nada', porque es un cobarde, un mentiroso".

"Este personaje siniestro, jefe de la inteligencia en la Cuarta Región, terror en la Cuarta Región, tomaba prisioneros, torturaba. Estuve 45 días preso en la cárcel de La Serena y no faltó un día en que no se hablara de esta persona con nombre y apellido", aseveró.

Consultado respecto a por qué no realizó antes la denuncia, Barrantes expresó molesto que "no puedo ir a denunciar al ex comandante cuando lo nombra el Presidente (Ricardo) Lagos, ¿cómo voy a ir a hacer eso?".

"No se podía porque el hombre estaba protegido", sentenció.