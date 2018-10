Luis Recabarren, nieto de Ana González: Chile tiene una deuda tremenda con nuestras viejas

Luis Recabarren Mena, nieto de Ana González, la histórica activista por los Derechos Humanos que falleció el pasado viernes, comentó que tras la muerte de su abuela "Chile tiene una deuda tremenda, de justicia, con nuestras viejas".

Recabarren fue entregado a su abuela Ana en abril de 1976, cuando apenas tenía dos años y fue encontrado abandonado en la calle luego que le arrebataran a sus padres en un operativo policial.

Desde Suecia, país donde reside desde 1984, y en entrevista con La Tercera PM, Recabarren asegura que "Chile tiene una deuda tremenda, de justicia, con nuestras viejas, porque ellas nunca transformaron el dolor en venganza. Al revés, ellas me decían: Nosotras nos vamos a dedicar a nuestra lucha, ustedes tiene que celebrar la vida".

El nieto de la fundadora de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos recuerda que "cuando la Concertación llegó al poder se firma un convenio político para seguir adelante. Las reparaciones fueron, no sé, 10 mil dólares por una vida. A mí me daba náuseas eso de dar vuelta la página".

"Nuestras abuelas están falleciendo, pero esto no termina aquí. Nosotros, los nietos, estamos preparados para encausar la injusticia que hemos vivido. Yo necesito conocer quién fue el que mató a mi madre. Yo no tengo odio, no tengo venganza, pero necesito saber quién fue", añade Recabarren.

"Nosotros hemos vivido un luto perpetuo, que no ha podido terminar. Cuando niño yo me quedaba dormido, llorando en silencio, para no despertar a nadie. Así sentía también a mi abuela en las noches: ella lloraba bajito, nunca pudo llorar a mares, porque no está la posibilidad de decir 'esto fue lo que pasó' y terminar, decir, 'uf, ya está'", concluyó.