Macaya acusó doble estándar tras acto por Krassnoff: Hay homenajes al Che Guevara todos los días

El diputado Javier Macaya (UDI), candidato a presidir su colectividad, se refirió al polémico homenaje al ex agente DINA Miguel Krassnoff, que le costó la baja al director de la Escuela Militar, desestimando que el comandante en jefe del Ejército deba salir de la institución por este hecho.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el parlamentario además acusó doble estándar de la izquierda debido a que también ese sector realiza homenajes a personajes controvertidos.

"Me revienta y me revelo a bailar al ritmo de la música que te ponen. Hay homenajes al 'Che' Guevara todos los días, no sé si todos los días, pero el año pasado hubo un homenaje en la pérgola de la Municipalidad de Santiago", dijo el gremialista.

"Le hicieron homenajes a (Erich) Honecker, o sea, no cientos, miles, millones de muertos ocasionados por la izquierda en el mundo... Yo creo que fue imprudente lo que ocurrió en la Escuela Militar, (aunque) es difícil criticar un acto donde no estaba convocado para ese efecto", recalcó.

Macaya enfatizó que "no era un homenaje a Krassnoff, sino que un hijo habló de su padre en un acto deportivo", por lor que "veo doble estándar en esto, y en mi forma de actuación política me revelo a eso".

"Me revelo a estar permanentemente contestando si hubiese votado que 'Si' o que 'No', me revelo a estar en sintonías pasadas, estoy tratando de proyectar algo que sea distinto, un partido que vuelva a lo que ha sido en su momento, la UDI era un partido bien vinculado al gobierno militar, que tiene un alma bien conservadora, pero la música que ponía la UDI tenía que ver con el sello de lo social", planteó.

Si fuera brasileño votaría por Bolsonaro

Por otro lado, ante la anunciada visita de la presidenta de su partido Jacqueline van Rysselberghe a Jair Bolsonaro, Macaya apuntó que no tiene nada que criticar sobre aquel viaje y sostuvo que si fuera brasileño votaría por el ultraderechista.

"No soy brasileño, Chile no es Brasil, pero probablemente si fuera brasileño estaría apoyando la opción de Bolsonaro, porque uno mira la otra opción, donde su líder es una persona que no pudo ser candidato, que está encarcelado por corrupción, me parece que en esta materia la izquierda muestra un poco de doble estándar al hacer críticas", aseveró.

Además, criticó la "campaña internacional" en contra del candidato presidencial brasileño por varios dichos misóginos, homófonos y racistas, los que aseguró, no comparte.

"Me llama la atención la campaña internacional de la izquierda que puede ser legítima y criticables las declaraciones del Bolsonaro, pero no vi las mismas reacciones cuando asumió, por ejemplo, López Obrador en México", dijo en alusión al presidente electo mexicano.

Sobre los dichos de Bolsonaro, Macaya dijo que "a mi también me chocan, no los comparto para nada, pero muchas veces la izquierda termina en este tipo de materia, primero esperemos qué pasa en Brasil"

"No digo que Bolsonaro sea un santo, pero sí hay muchas veces un doble estándar y una distinta vara para juzgar liderazgos políticos, porque obviamente la opinión pública se queda con las frases", concluyó.