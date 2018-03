Ministro Gómez advirtió sobre riesgos de trasladar reos de Punta Peuco a otros penales

El ministro de Defensa, José Antonio Gómez, expresó que se deben tomar medidas especiales de seguridad en caso de cerrar el penal de Punta Peuco, con el fin de evitar ataques contra la integridad física de los condenados por delitos de lesa humanidad.

Luego que la Presidenta Bachelet indicara que "ahí se verá" el futuro del recinto penitenciario, el titular de Defensa planteó que "cualquiera sea la decisión que se tome, se cumplan condenas en Punta Peuco o en otro penal, tiene ese penal que tener condiciones suficientes de seguridad que eviten que esas personas puedan ser maltratadas o perder la vida".

"A mí no me cabe duda que vincular a ese tipo de criminales -porque no son personas que no han cometido delito y crímenes graves- con delincuentes comunes es una dificultad de seguridad. Lo único que el Estado tiene que asegurar es la vida de esas personas y que cumplan la condena", sentenció.

Por su parte, el ministro de Justicia, Jaime Campos, recalcó que "no tengo ninguna información sobre el particular y no he ejecutado ningún acto relacionado con eso".

Asimismo, el futuro ministro de Justicia, Hernán Larraín, comentó que "no está en la agenda de nuestro próximo Gobierno, lo que haga este gobierno es un tema que no nos compete ni nos corresponde interferir"

En paralelo, integrantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) se manifestaron durante la mañana de este viernes, exigiendo a la Presidenta cumplir el compromiso que hizo con Carmen Gloria Quintana, víctima del caso Quemados, en 2015.

La presidenta de la agrupación, Lorena Pizarro, expresó su molestia, planteando que se han generado expectativas con un tema "bastante más serio".

Pizarro planteó que "la Mandataria diga 'aún queda tiempo' es generar un reality de esto, bien desagradable. Aquí estamos hablando de hombres y mujeres que fueron asesinados, torturados y hechos desaparecer. Enfrentamos un gobierno que no tuvo la voluntad política y una Presidenta que con su actuar permitió que la impunidad se profundizara en Chile".