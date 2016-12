Presidenta Bachelet sobre perdón a reos de Punta Peuco: "El arrepentimiento no basta"

La Presidenta Michelle Bachelet aseguró que "el arrepentimiento no basta", en relación a los detenidos por violaciones a los derechos humanos recluidos en Punta Peuco, apuntando a que deben entregar información sobre los crímenes cometidos.

En conversación con Radio Sonar, la Mandataria comentó que "obviamente el perdón es algo súper personal, hay gente que hasta el día de hoy está con dolor, con rabia".

"Yo tengo muchas amigas que cada vez que sale una noticia, de un tipo u otra, que tal persona pidió un beneficio carcelario, para ellos es como volver a vivir todo de nuevo", dijo.

Bachelet indicó que "las personas pueden arrepentirse, está bien, están en su legítimo derecho de arrepentirse, pero el arrepentimiento no basta, porque lo que las familias necesitan es saber la verdad, saber qué pasó, idealmente encontrar sus restos, poder darle un lugar de sepulcro donde ellos puedan ir, visitarlos".

"El arrepentimiento es importante, sin duda, el perdón lo tiene que dar cada persona si siente que puede hacerlo o no, pero yo creo que las familias necesitan conocer la verdad y las circunstancias de la muerte o desaparición de sus seres queridos", sostuvo.

"Es cierto que tenemos algunos datos, hay información, pero hay mucho que todavía se desconoce", aseveró.

Al ser consultada sobre la posibilidad de indultar a estos reos en caso de que tengan enfermedades terminales, la Presidenta respondió que "este es un debate que se ha dado y como todo debate yo creo que puede ser útil de discutirlo. Yo sé, y lo planteó el ministro de Justicia, que él cree que todo preso que pueda tener alzheimer o enfermedad terminal pudiera ir a morir a su hogar".

"No tengo una opinión definitiva al momento, para ser franca, entre otras cosas porque me tocó personas que pidieron ser liberadas en un momento, personas que estaban en huelga de hambre y pidieron ser liberadas porque estaban terminales, entonces yo pedí la ficha clínica, como soy médico leí la ficha y me di cuenta que no estaba terminal", agregó.

Posteriormente, el ministro del Interior, Mario Fernández, aseveró que "el Gobierno no ha variado su opinión: verdad, justicia, reparación, no a la impunidad y que se cumplan las normas jurídicas vigentes".

"Ahora bien, si desde los distintos sectores de la sociedad, las iglesias, los partidos políticos, surgen iniciativas, cuando se planteen debidamente en el Congreso ahí el Gobierno dará su opinión", dijo.

AFDD: "Al Gobierno le ha faltado voluntad política"

Respecto al futuro del penal de Punta Peuco, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparacidos (AFDD), Lorena Pizarro, afirmó que el cierre de la cárcel es una deuda entre otras, aunque espera que se salde en el último año de Gobierno de la Presidenta Bachelet.

"Es una realidad, no basta solo expresar, creo que al Gobierno le ha faltado demasiada voluntad política para enfrentar el tema del terrorismo de Estado y la lucha contra la impunidad, no solo con el cierre de Punta Peuco, hay una serie de otras acciones que no se permita que se haga apología del terrorismo rindiendo homenaje a los violadores de derechos humanos haciendo acciones como la de la semana pasada ("la misa del perdón"), la anulación del decreto ley de amnistía, hay una serie de acciones que el Gobierno debe definir y no lo han hecho", sostuvo.

Sobre la situación de los internos de Punta Peuco, el presidente del PPD, Gonzalo Navarrete, dijo que "en este tipo de delitos que están suficientemente comprobados no hay espacio para beneficios carcelarios. Lo que sí, debe haber espacio para que las personas tengan un trato digno".

A su vez, el presidente de la UDI, el senador Hernán Larraín, aseveró que le encuentra razón "a personas vinculadas con familiares de las víctimas, proque han sufrido mucho, pero eso no se resuelve haciendo sufrir a personas que no están ya en condiciones".

Caval: "Me gustaría después de ser Presidenta hablar de este tema"

La Presidenta también se refirió al caso Caval, planteando que "no sé cuánto daño (causó), yo no ando midiendo el daño en cosas de esa naturaleza ni de otras, tampoco nosotros funcionamos pensando en el daño o no daño".

"Soy Presidenta de la República y actúo como tal, por tanto toda la participación la hemos entregado, pero es evidente que no es un caso neutral en el sentido emocional, por decirlo así", añadió.

"Me gustaría después de ser Presidenta hablar de este tema porque aquí hay una investigación en curso, que puede ser que los resultados sean distintos de lo que se ha prejuzgado y por lo tanto yo creo que me gustaría hablar de este tema después, para poder hablar con libertad", continuó Bachelet.

La Mandataria recordó que en ese momento, "la única información que obtuvimos fue la que nos daban por teléfono. Si yo hubiera tenido más claro, habría vuelto de inmediato pero cada vez que insistí 'me voy', las personas que me informaban me decían 'no se venga', 'no vale la pena', 'no tiene sentido'".

"Hubo una mala evaluación y yo lamentablemente me confié en esa evaluación y me demoré, porque debería haber vuelto inmediatamente", puntualizó Bachelet.