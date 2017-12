Alcaldesa de Chaitén pidió a Gobierno entregar bonos a afectados por aluvión

La alcaldesa de Chaitén, Clara Lazcano, pidió al Gobierno entregar un bono a las familias que se vieron afectadas por el aluvión registrado el sábado en la Villa Santa Lucía, a pocos días de celebrar la Navidad.

En el marco de una serie de reuniones en las que se buscan soluciones de conectividad y la continuidad del asentamiento tras la catástrofe que dejó 14 muertos y ocho desaparecidos, Lazcano pidió un pronunciamiento por parte del Ejecutivo.

"Es una fecha tan significativa como la Navidad, es tremenda, no saben donde van a vivir, no tienen lugar donde habitar. No solamente los que perdieron las casas, sino que los vecinos que han sido también desplazados producto de que no pueden vivir acá en la Villa Santa Lucía", sostuvo.

"Por eso es que estamos solicitando al Gobierno que les otorguen bonos de arriendo, bono de subsistencia por un tiempo, bono de enseres porque hay vecinos que han perdido todo y que con un bono de arriendo no tendrían ningún tipo de mobiliario", recalcó la autoridad comunal.

Buscan ayudar a niños

En paralelo, se han organizado diversas iniciativas para ayudar a los niños afectados, como un desayuno navideño que se llevará a cabo este sábado.

Adriana Ojeda, administradora de un hotel en Palena y organizadora del evento, también pidió ayuda a los famosos para un bingo que se realizará el 12 de enero bajo el lema "Levantemos Villa Santa Lucía".

"Vamos a hacer un desayuno, con actividades para los niños, va a llegar el Viejito Pascuero también. Yo entiendo que la gente de la junta nos va a colaborar también con cositas", indicó.

"Nosotros estamos organizando un bingo solidario, se llama 'Levantemos la Villa Santa Lucía' y entonces necesitamos colaboración de los famosos, nuestro amigo Francisco Saavedra, que también él pasó por la villa, nuestros amigos de Colo Colo, de la U, de todos los clubes deportivos que nos puedan colaborar con camisetas ojalá", recalcó.

Los interesados en colaborar con esta iniciativa pueden escribir al correo electrónico levantemoslavilla@gmail.com.