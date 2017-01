Alcalde de Constitución denunció que "comenzaron a aparecer damnificados falsos"

El alcalde de Constitución, Carlos Valenzuela (UDI), habló este viernes con Cooperativa y aseguró que "aparecieron damnificados falsos pidiendo ayuda" y afirmó que el hecho le da vergüenza, por el sufrimiento que pasó su comuna por los incendios forestales.

"Comenzaron a aparecer damnificados falsos y me da vergüenza. Con toda la solidaridad de la gente y unos descriteriados se aprovechan de lo que hemos sufrido para decir que son damnificados y saliendo de lugares donde nunca pasó nada, yendo a poner cara de pena para que les ayuden", dijo Valenzuela.

"Como las personas van con tantas ganas de ayudar, le creen a todo el mundo. Hay algunos que resulta que estaban en cualquier parte menos donde están los incendios", añadió.

La autoridad comunal aseguró que lamenta el tema y le pidió a la gente que quiere ayudarles que "intente contactarse conmigo. Yo puedo decirles dónde pueden ayudar. Hoy llegaron algunos muchachos a la ciudad y me preguntaron dónde pueden ayudar y les indico dónde pueden ir".

"(El cantante) Keko Yunge me está gestionando cuatro mil metros de manguera planta para bajar agua de los cerros. Me dijo que para el lunes está listo. A otros les pido colchonetas y lo hacen. Falta que me llamen empresas de zapatos y quedo feliz, porque quiero darles zapatos dignos a la gente", sentenció.