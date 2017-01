Alcalde de Hualañé: Lo que no está quemado está en llamas

El alcalde de Hualañé, Claudio Pucher (RN), comentó en Cooperativa la situación que se vive en su comuna producto de los incendios forestales y sostuvo que "lo que no está quemado está en llamas".

En conversación con El Diario de Cooperativa, la autoridad comunal expresó que "han sido noches de verdadera pesadilla que hemos vivido en la comuna. Hay miles de hectáreas consumidas por el fuego, lo que no está quemado está en llamas".

Además dejó ver la supuesta intencionalidad del inicio de las llamas, ya que "hay incendios que han aparecido en el mismo momento, a la misma hora y en distintos lugares, a siete kilómetros cada uno de ellos, y muy distantes del foco mayor, que es el fuego que venía de Vichuquén, con el viento en contra".

A su juicio, esto "no tiene explicación lógica, por lo tanto, no tenemos que ser ingenuos de no pensar que está la mano intencional de personas que están tratando de quemarnos la comuna".

"Lanzamientos de esperanza" del Supertanker

Hualañé fue la comuna en que el avión Supertanker lanzó sus primeras descargas de agua, lo que fue calificado por el alcalde como "lanzamientos de esperanza para la comunidad, para el sector donde se estaba quemando, la parte alta del sector El Porvenir, el sector de Mira Río".

Respecto a los puntos más críticos dentro del territorio comunal, Pucher precisó que "nos preocupa muchísimo la ciudad de Hualañé", que es "el mayor problema que tenemos hoy y que estamos enfrentando y se está trabajando por todos los organismos que están en la emergencia".

"Está el Ejército, está Conaf, está la Municipalidad, está Bomberos que está haciendo un gran cortafuego en la parte norte de la ciudad, a dos kilómetros de distancia, y vamos a hacer todo, hasta lo imposible, para que el fuego no llegue a la zona poblada de la ciudad de Hualañé", remarcó.

En Hualañé el Supertanker lanzó sus primeras descargas, en los sectores El Porvenir y Mira Río. Foto: Desafío Levantemos Chile

Alcalde de Vichuquén: "Hay mentes retorcidas prendiendo fuego"

En tanto, Roberto Rivera (UDI), alcalde de Vichuquén, Región de Maule, reiteró su impresión de que los incendios forestales que afectan su comuna serían intencionales,y pidió que se termine "de hablar del tiempo condicional y nos refiramos a esto en una afirmación total y absolutamente inequívoca".

"Las pruebas ya surgieron, el día de ayer tuvimos a cuatro individuos sorprendidos in fraganti prendiendo fuego y siendo perseguidos por nuestros vecinos, por nuestros pescadores, en las inmediaciones de los cerros de Culenmapu, lamentablemente no pudieron dar alcance a estos tipos, pero hubo una avistamiento de gente encenciendo fuego", argumentó el alcalde.

Agregó que "la naturaleza no se comporta de la forma en que se están conportando estos incendios", asegurando que "en la naturaleza no se generan de manera espontaneas tres o cuatro focos de incendios en distancias abrumadoras uno de otros y bien coordinadas" y "no amanece un camino bloqueado un día y durante ese mismo día en la tarde se enciende un nuevo foco" ahí.

"Aquí en Vichuquén nos han estado quemando y no van a descansar hasta que nos quemen el último metro cuadrado" subrayó Rivera, aunque dijo no poder responder quienes serían esos individuos ni sus razones, pero "todo el concepto que durante toda mi vida he tenido como concepto de "terrorismo", en cada punto y cada coma se ajusta a lo que hoy día está sucediendo".

"Estoy muy agradecido y valoro profudamente que la Presidenta de la República haya enviado a su ministro de Defensa y haya sostenido una reunión de planificacion en torno al hecho inequívoco y totalmente objetivo y claro de que en Vichuquén hay mentes retorcidas prendiendo fuego", concluyó.

En la comuna se están realizando evacuaciones preventivas, pero no forzadas, y el alcalde confía en los resultados de las investigaciones que aclaren la supuesta intencionalidad de los siniestros.