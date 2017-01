Alcalde de Portezuelo confirmó incendio forestal "descontrolado" en la comuna

El alcalde de Portezuelo, René Schuffeneger, aseguró a Cooperativa que la situación en esa comuna de la Región del Biobío es "complicada" debido a un incendio forestal "descontrolado", que los llevó a realizar una evacuación preventiva.

"La situación es compleja, estamos con un incendio un tanto descontrolado", dijo Schuffeneger, detallando que el fuego "se inició alrededor de las 10:00 horas en forma bien leve, pero no pudo ser controlado".

"Lamentablemente, en este momento, gracias al viento, (el fuego) tomó rumbo hacia un bosque y nos tiene un poco complicado. Necesitamos apoyo aéreo de todas maneras", precisó, junto que con reiterar que "las condiciones se pusieron un tanto adversas, porque empezó a correr un poco de viento".

El edil sostuvo que "estamos con Conaf con toda nuestra logística para hacer frente en la parte más plana y no en los cerros, que es donde está el fuego" y comentó que "estábamos confiados con el avión Supertanker, que de hecho tenía presupuestado venir a la comuna".

Sin embargo, "la gente de Conaf nos dijo hace un rato que no es cierta esa situación, porque las condiciones de visibilidad no son las adecuadas para que funcionara este tipo de avión", explicó Schuffeneger.

Por ello, es que solamente combaten el siniestro "en forma muy leve, con aviones de Conaf, con helicópteros, pero bien complicados desde el punto de vista de la visibilidad".

Evacuación

La autoridad comuna precisó en Cooperativa que "no hay casas afectadas" y contó que "solamente evacuamos a una persona, pero no le pasó nada a la casa. Lo hicimos más que nada por precaución, alrededor de las 12:00 horas, y estamos esperando que no siga hacia el sector poblado. Las casas están relativamente dispersas hacia un sector que se llama Llahuén".

De todos modos, afirmó que "estamos preparados para evacuar a las personas (...) Nos interesa en estos momentos resguardar la parte urbana. Estamos desplegando todos nuestros recursos hacia ese sector, haciendo cortafuegos en la parte plana, en el sector urbano".

De ser necesaria la evacuación, Schuffeneger informó que "se está adecuando nuestro liceo municipal Nibaldo Sepúlveda Fernández" para albergar a la gente y que "la Gobernación Provincial de Ñuble nos proporcionará las colchonetas y las frazadas necesarias, además de la comida por parte de la Junaeb".