Bachelet por origen de los incendios: Hay elementos raros que no se condicen con lo habitual

Sigue el minuto a minuto de la catástrofe por los incendios forestales

La Presidenta Michelle Bachelet sostuvo este sábado que hay "elementos raros que no se condicen con lo habitual" respecto al origen de los incendios forestales que ya han destruido más de 380 mil hectáreas en la zona centro sur.

Tras la reunión de gabinete especial en el Palacio de La Moneda, la Mandataria reconoció que no existe hoy información precisa para sostener la presencia de grupos determinados que provoquen incendios, aunque enfatizó que no se trata de extranjeros remarcando que todos los detenidos son ciudadanos chilenos.

La Jefa de Estado aseguró que en la reunión que tuvo con jefes de inteligencia de las FF.AA., se constató elementos no se condicen con lo habitual al comparar, por ejemplo, las cifras de siniestros con otros años y "estamos en un precedente de calor, de viento, de baja humedad, que hace mucho más riesgoso, pero hay una serie de elementos que son extraños y que los expertos y el Ministerio Público está investigando en función de las detenciones que se han realizado".

Sobre los casos de personas detenidas tras ser sorprendidas en actitudes sospechosas, "como Gobierno vamos a apelar en el caso de las personas que fueron liberadas sin medidas cautelares, pero no tenemos una información precisa de que haya un grupo A, B O C", pero "ahora hay que ver si son responsables con dolo o sin dolo".

"No podemos prejuzgar, porque también tenemos que evitar esas campañas que dan a entender como que aquí hay una cosa muy orquestada, porque hasta ahora no se ve esta tónica, pero no la descartamos" añadió, subrayando que seguirán todas las medidas prevención, como patrullajes, controles a vehículos sospechosos y llamó a evitar usar plataformas con información falsa.

Tareas para los ministros

Asimismo, la Mandataria anunció que encomendó tareas específicas a sus ministros para actuar en las zonas afectadas.

A la ministra de Educación, Adriana Delpiano, encomedó que los colegios públicos y los jardines infantiles sean puestos a disposición de los padres para que sean acogidos y cuidados mientras trabajan en superar la emergencia, así como la reconstrucción de las siete escuelas que están destruídas.

Mientras, a la titular de Salud, Carmen Castillo, le indicó realizar operativos médicos en las regiones de O'Higgins y El Maule para reponer medicamentos y fortalecer las atenciones de urgencia.

La ministra Castillo, quien volverá mañana domingo a El Maule, destacó que "en el ámbito de la atención, estamos reforzando la salud mental, algo que viene después de la situación aguda en las cuales las personas tratan de salvar, primero, la vida, y después, sus enseres", através de equipos de especialistas que van a atender de psicotrauma agudo y ya trabajan en los albuergues iniciando las terapias.

Además, la Mandataria informó que Bienes Nacionales, encabezada por ‎Nivia Palma, ha estado trabajando en Santa Olga, donde se repusieron 107 titulos de dominio y "he pedido al Ministro de Justicia trasladarse El Maule con oficinas móviles para acelerar regularización de documentos" y se está trabajando para entregar carnet de identidad, junto al Registro Civil.

La Presidenta destacó, también, los trabajos de la cartera de Vivienda para la urbanización de terrenos y construcción de casas de 600 UF y subsidios de reparación.

Instrumentos de ayuda para trabajadores afectados

Así también destacó la labor asignada al ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, y de Trabajo, ‎Alejandra Krauss, que analizan in situ distintos instrumentos para ir en ayuda de familias que han perdido sus puestos laborales e ingresos, como un subsidio de manutención por tres meses.

Bachelet llamó a no despedir trabajadores en actividades productivas que fueron afectadas o destruidas por las llamas y recordó que hay una serie de instrumentos para apoyar desde el Gobierno el pago de sus sueldos.

En este sentido, la ministra del Trabajo reafirmó que "existe un instrumento especialmente diseñado que permite la retención de mano de obra, y que en relación a los empleadores les permite asegurarle sus trabajadores, durante los primeros tres meses, un 80 por ciento y, los tres meses siguientes, un 50 por ciento de ingreso mínimo, y el empleador debe compensar la dierencia de la remuneración pactada".

"Chile se va a levantar todas las veces que sea necesario"

La Presidenta Michelle Bachelet informó que hay 135 incendios activos, 59 controlados, 71 en combate y 5 extinguidos en el país.

"Estamos frente a una catástrofe inédita" subrayó la Presidenta Bachelet, pero aseguró que "tenemos reservas y capacidades para ir en apoyo de nuestros compatriotas afectados", y agradeció el apoyo internacional.

"Nuestra población ha tenido un comportamiento ejemplar y Chile ha demostrado nuevamente ser solidario", destacó la Presidenta.

"Eso nos hace tener la esperanza de que Chile se va a levantar todas las veces que sea necesario" concluyó la Mandataria.

Ya son 2.025 personas albergadas, 3.270 damnificados, 1.089 viviendas destruidas y 11 fallecidos por la catástrofe.