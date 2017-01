Bombero que perdió su casa en incendio de Valparaíso: "Hay que tirar pa' arriba"

En medio de la tragedia provocada por el incendio forestal en Valparaíso, que deja hasta el momento 140 viviendas destruidas, 210 hectáreas consumidas y 123 personas albergadas, una historia ha causado particular emoción entre todos quienes la han conocido.

Se trata del caso de Juan Carlos Espinoza, voluntario de la 16ª Compañía de Bomberos de Valparaíso quien, en pleno combate de la emergencia, vio su propia casa ser consumida por las llamas y, no obstante, siguió trabajando para evitar la propagación del fuego.

"Yo trabajo de salvavidas (en el sector de Caleta) Portales. Ahí vi el fuego y pensaba que era en Laguna Verde. Yo iba a ese incendio, me salí de mi trabajo, me iba a ese incendio y me encontré con otra imagen, que fue mi casa", relató esta mañana Espinoza al periodista José Luis Pérez, corresponsal de Cooperativa en el puerto.

"Nosotros somos seis", explicó el bombero, comentando que en estos momentos sus cercanos "están en la casa de una tía".

"Ahora viene limpiar, unirse como familia y tirar pa' arriba", reflexionó.

Espinoza afirmó que seguirá colaborando con el combate del fuego. Se define a sí mismo como "24/7 bombero". (Foto: José Luis Pérez)

Consultado por cómo tuvo el valor para seguir trabajando pese a la desgracia que lo afectaba personalmente, respondió: "Con fuerza de voluntad, mentalizarse en lo que uno está haciendo y, bueno, (pensando que) si perdiste tu casa, esperemos que todas las que siguen no se pierdan".

Interrogado, finalmente, sobre si seguirá colaborando en el control del incendio en Valparaíso, respondió de manera cateógica: "24/7 bombero".