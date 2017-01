CGE: Resulta "aventurado y poco prudente" adelantar responsabilidades por incendio

La empresa CGE Distribución sostuvo que resulta "aventurado y poco prudente" adelantar conclusiones en relación a las investigaciones del incendio forestal que afecta a la comuna de Pumanque, en la Región de O'Higgins, luego de que se conociera que el fiscal Emiliano Arias indaga una eventual negligencia de la compañía.

"Frente a las investigaciones en curso en estos eventos, la empresa ha puesto a disposición todos los antecedentes requeridos por las autoridades, esperando que éstas puedan determinar con certeza las causas que han provocado estos siniestros", explicó la empresa eléctrica a través de un comunicado.

CGE Distribución remarcó que resulta "aventurado y poco prudente hoy adelantar conclusiones en relación con el particular origen de cada uno de ellos".

De acuerdo a las declaraciones del fiscal Arias, esta investigación surgió luego de que un habitante del sector relató a Carabineros que se percató que "había mucho viento en la zona. Luego vi el contacto de las ramas de eucaplitos con las líneas del tendido eléctrico, y eso produjo chispas que luego cayeron a la tierra, donde había material combustible, lo que habría originado el incendio de Pumanque".

Sobre estos dichos de CGE, el persecutor comentó en El Diario de Cooperativa que "no me voy a referir a las versiones de una agrupación que tiene el carácter de imputado (por incendio en Paredones), no lo he hecho nunca en mi carrera y no lo voy a hacer ahora. Se está investigando el origen de los incendios".

Fiscal Arias: Hay cinco detenidos por incendios

El fiscal regional de O'Higgins también explicó en Cooperativa que "en la Región van 85 incendios forestales denunciados e investigados por nosotros. De esos, 15 son incendios con un origen de una incidencia de naturaleza eléctrica".

"Acá en la Región tenemos a cinco personas en prisión preventiva, que son pirómanos derechamente, que estaban encendiendo fuego y se encuentran presos. Además tenemos 15 personas formalizadas por el resto de los incendios, que son incendios que se refieren a mal manejo de quemas agrícolas", añadió el persecutor.

Arias sostuvo que en la investigación "encontramos esta última área, que son los incendios que tienen origen en una causa eléctrica, lo que ha sido determinado por pericias, que obedece aproximadamente al 15 por ciento de los incendios, pero son los más voraces, pues queman aproximadamente el 80 por ciento".

Sobre el incendio forestal en Pumanque, el fiscal reveló que "se han hecho diligencias, estamos trabajando con el equipo a full, no sólo en atender las víctimas que son numerosas, sino también en poder tomar decisiones en un plazo bastante breve en relación a efectuar imputaciones, estoy hablando de una semana a diez días, máximo".

Frente a las presuntas responsabilidades de las eléctricas, el persecutor remarcó que "la obligación que pesa en este caso sobre esta compañía es que mantenga una franja de seguridad limpia abajo y limpia arriba, en un rango de seis metros, porque es un hecho científico que el cable transmite calor".

"Hay que determinar la responsabilidad en la falta de mantención. Si nosotros descubrimos una responsabilidad en la falta de mantención hay que ver por qué esta se produce y si se produce por una falta de una adecuada fiscalización, también existen ciertas responsabilidades", añadió.

Arias explicó que "las penas tienen un abanico bastante grande dependiendo de la intencionalidad o el dolo, pero el incendio negligente, esto es aquel que se produce por no haber tomado las medidas adecuadas, parte en 541 días y termina en los cinco años, y ya los otros incendios en que encontramos dolo estamos hablando de pena de crimen, como es el caso de los pirómanos".