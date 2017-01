Chile Vamos ofrece tregua al Gobierno: "Lo que corresponde es la colaboración"

Sigue el minuto a minuto de la catástrofe por los incendios forestales que afectan al país

Chile Vamos anunció que se pondrá a disposición del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y ofreció una tregua para enfrentar la emergencia por los incendios forestales.

El presidente de Renovación Nacional y vocero semanal de Chile Vamos, diputado Cristián Monckeberg, declaró que "como coalición vamos a dar una señal importante: lo que corresponde es la colaboración", consignó el diario La Tercera, dejando atrás las críticas del sector hacia el manejo de la administración actual.

"Queremos informar al Gobierno que cuente con nosotros para todo lo que sea necesario y para todas las modificaciones legales y presupuestarias que sean necesarias para enfrentar la catástrofe", añadió.

Las declaraciones de Monckeberg llegaron instantes después de haber negado un aprovechamiento político y decirle al Ejecutivo a que gaste sus neuronas en cómo solucionar la emergencia.

El jueves, la Presidenta Michelle Bachelet llamó a no sacar "pequeñas ventajas políticas" de la catástrofe, luego de que el ex Presidente Sebastián Piñera criticara al Gobierno por no sumar a los alcaldes de las comunas afectadas en la Región de O'Higgins a la cita que mantuvo la Presidenta Michelle Bachelet en la zona.