Cruz Roja y Global SuperTanker iniciaron campaña para ayudar a brigadistas

La Cruz Roja Chile y Global Supertanker iniciaron este viernes una campaña oficial para recaudar ayuda a brigadistas que combaten los incendios forestales, habilitando una cuenta BancoEstado.

La idea es asegurar que las operaciones de combate mantengan su continuidad y efectividad en los focos activos de la Sexta y Séptima Región.

Se habilitó la cuenta corriente Nº 29 22 22 de Banco Estado, RUT 70.512.100-1, finanzas@cruzroja.cl, para realizar donaciones que financien la ayuda.

Patricio Acosta, director nacional de Cruz Roja, expresó que la motivación de la empresa que trajo el avión Supertanker B747-400 es que "están muy contentos por la confianza depositada por el Gobierno y el pueblo chileno, y desde el aire están viendo como están trabajando sacrificadamente los socorristas, voluntarios y bomberos y quieren de alguna manera retribuir".

"Hemos estado viendo por televisión que muchas perosnas voluntarias no tienen guantes, no tienen mascarillas, no tienen antiparras, se necesitan raciones de combate y más agua, por lo tanto esta campaña que parte hoy es para juntar dinero para esa causa" agregó.

Además, la gente puede ir a realizar aportes a las distintas sedes regionales de Cruz Roja, como en las regiones de Valparaíso, O'Higgins y El Maule, y en la sede de Santiago, en Avenida Santa María 0150, comuna de Providencia.

La campaña se extenderá el tiempo que dure la emergencia.