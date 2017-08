Damnificados por incendios denuncian lenta reconstrucción en el Maule

A seis meses de los incendios forestales que afectaron la zona centro y sur de Chile, vecinos damnificados en la Región del Maule denuncian lentitud en la construcción de viviendas.

Se trata de personas afectadas de Santa Olga, Altos de Morán y Los Aromos que reclaman porque aún no tienen soluciones habitacionales.

En el caso de Los Aromos, por ejemplo, donde, en este último sector, de 300 casas quemadas sólo hay una techada y cuatro en construcción.

Aquí, el presidente de la Junta de Vecinos "Luz de Esperanza", Miguel Millanquín, dijo que el proceso "ha sido lento, lento, lento. No creo que sea la mala intención de las autoridades que esto no se pueda apurar más, pero las condiciones del tiempo -estamos en invierno- no las ha dado".

"Espero, ojalá Dios quiera, que sea como las autoridades dicen que tienen la intención de entregar no sé cuántas casas en Santa Olga, otras casas en Los Aromos. Ojalá Dios quiera que así sea porque la gente tiene mucha presura, mucho interés en volver a recuperar lo que era de ellos, en su sitio, aunque no van a quedar iguales", indicó.

Al mismo tiempo, criticó que las autoridades esperaran la catástrofe para urbanizar los sectores.

En este sentido, el alcalde de Constitución, Carlos Valenzuela, exigió eliminar los bosques que permitan dar seguridad a vecinos y vecinas.

"Creo que Constitución no aprendió lo suficiente del terremoto y del tsunami. Cometimos algunos errores post terremoto y post tsunami y no podemos cometer los mismos errores post incendio. Tenemos que entender que la vida tiene que cambiar en estos sectores rurales y tienen que cambiar para bien con franjas de seguridad", señaló.

Incluso, la autoridad dijo que ha sugerido que se modifique la Ley Forestal para poder implementar más medidas de seguridad en lugares habitados que se encuentren cerca de bosques.

Minvu informa avances

En tanto, la ministra de Vivienda, Paulina Saball, comentó que "el subsecretario ha dado cuenta pormenorizada de los avances en salud, en educación, todo lo que dice relación con los espacios deportivos, con el agua potable rural".

"Nosotros hemos hablado de los avances de proyecto de pavimentación que hoy día se inician en el sector de Santa Olga, hemos dado cuenta pormenorizada de las viviendas que ya están en construcción que son 75, del proyecto de las 270 viviendas que van a iniciar su construcción ahora y que ellos han elegido incluso la modalidad, que ya están asignadas las empresas constructoras", puntualizó.

Las autoridades han señalando que para septiembre se espera tener listas 100 casas en sectores urbanizados.