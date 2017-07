Escuela reconstruida lleva cuatro meses cerrada por filtraciones de agua

A cuatro meses de que una escuela de Hualqui, destruida por los incendios forestales, fuera reconstruida, aún no puede funcionar por filtraciones de agua.

El establecimiento fue levantado en 66 días gracias a una campaña realizada por el Hogar de Cristo, sin embargo, el nuevo recinto permanece cerrado.

Por esto, los 13 alumnos con los que cuenta debieron realizar el primer semestre escolar en un colegio ubicado a 20 kilómetros de la comuna.

El seremi de Educación del Biobío, Sergio Camus, explicó que "se detectó producto de la estación pluviosa que se vive en la Región del Biobío la aparición de napas subterráneas que han provocado una presencia constante de agua en el sector del patio del establecimiento".

"Se efectuaron luego unas mitigaciones por parte de la municipalidad, pero estas no dieron abasto para la evacuación del agua", añadió.

Por su parte, Cecilia Ponce, directora del Hogar de Cristo en Concepción, indicó que "no teníamos la información. No puedo decir que es algo que consultamos, nosotros construimos en los tiempos y en los plazos que comprometimos en el marco de la campaña, y el 19 de julio se encontró esto que nosotros no sabíamos, y me imagino que el municipio tampoco estaba en antecedentes de que iba a pasar esto".

En este contexto, el alcalde de Hualqui, Ricardo Fuentes, dijo que "tenemos que cumplir nosotros con la normativa y esa normativa guarda relación con la recepción sanitaria que tiene que hacer este proyecto de alcantarillado particular en servicio de salud".

La reconstrucción del colegio tuvo una inversión de 210 millones de pesos y las obras de reparación costarían 30 millones de pesos.