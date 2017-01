Este sábado comenzó a regir el estado de excepción para zona de catástrofe en Valparaíso

El Gobierno decretó este sábado estado de excepción para zona de catástrofe en la comuna de Valparaíso, tras los últimos incendios que han afectado a la zona.

A partir de hoy el control de la comuna lo tiene el comandante de la primera zona naval Ronald Mc Intyre quien es el jefe de fuerza durante los 90 días que durará la medida.

El comandante declaró a Cooperativa que "a contar de hoy día en la mañana se ha publicado en el Diario Oficial el estado de excepción en zona de catástrofe para la comuna de Valparaíso y yo asumo, como comandante jefe de la primera zona naval, como jefe de defensa para la comuna".

"En estos momentos estamos aumentando lo que es la seguridad en las zonas afectadas y estamos haciendo los esfuerzos de asistencia humanitaria en forma rápida en conjunto con el gobierno regional y estamos estableciendo nuestro punto de acopio y apoyo a la comunidad en el tanque vigía y esas son las principales consideraciones que estamos tomando", precisó.

Y recalcó que "las prioridades básicamente son evitar desgracias personales, proteger la propiedad privada y pública, asegurar que la entrega de la asistencia humanitaria para las personas afectadas sea lo más rápida y efectiva posible, y establecer las condiciones de seguridad que nos permitan llegar a un estado de normalidad lo antes posible".

Al respecto, el gobernador de Valparaíso, Jorge Dip, comentó: "No me concentraría solamente en el tema de orden y seguridad, porque esto también permite que la ayuda llegue más rápido", además deevitar desgracias personales y nuevos daños materiales, indicó la autoridad.

Continúan trabajos en tres comunas de la región

Sigue el minuto a minuto del combate de los incendios forestales a lo largo del país

En medio de la ola de calor, este sábado siguen los trabajos de Bomberos, Conaf y la Onemi para controlar los incendios que desde ayer viernes han mantenido con Alerta Roja a las comunas de Limache, Villa Alemana y La Ligua, en la Región de Valparaíso.

El sector del incendio que ha consumido 300 hectáreas en La Ligua, es una zona de dificil acceso, sin embargo hasta el minuto ya no representa un peligro para las casas de la localidad, según confirmó el gobernador de la provincia de Petorca, Mario Fuentese.

"Es necesario, están las alertas correspondientes en caso de que requiera algún peligro de vivienda, sin embargo, hoy día la dirección del incendio tomó otras dirección, por lo tanto hay una salvaguardia en ese sentido", afirmó la autoridad petorquina.

En tanto, el combate del incendio que afecta al sector de Cajón del Lebu-Queronque, en el limite de Villa Alemana y Limache, ya afecta a 600 hectareas, ha contado con el apoyo de tres unidades aéras de helicópteros de la Onemi, las unidades de Bomberos de Limache, Villa Alemana, Quillota, Viña del Mar y Quilpué y del personal de emergencia municipales.

El director regional surrogante de Conaf, Leornardo Möder, informó que el incendio de Cajón del Lebu "por el momento no amenaza viviendas, ni tampoco familias, lo que si estamos en el flanco sur que está más activo, obviamente queremos que esto no se descontrole, porque queremos tener éxito en el combate para que no amenace el sector de Limachito, donde hay seis viviendas".

Además, se mantienen la alerta rojas en las comunas de Valparaíso y Santo Domingo, con altas temperaturas similares a la de los últimos días.