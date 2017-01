Los cuatros detenidos por incendio en Chépica quedaron en libertad

Los cuatro detenidos por su presunta responsabilidad en un incendio forestal que afectó a la comuna de Chépica, en la Región de O'Higgins, quedaron en libertad este viernes, tras la audiencia de formalización, oportunidad en que el juez afirmó que no habían pruebas contundentes para implicarlos en el hecho.

Las cuatro personas fueron apresadas por, supuestamente, quemar pastizales en la comuna, y este viernes primero se vio la legalidad de su detención, ante la cual el juez dijo que fue correcta, acorde a derecho y luego se pasó a la formalización de cargos.

El juez, tras una larga argumentación, dijo que no existían pruebas contundentes ni suficientes ni coherentes para determinar que estas personas habían tenido participación en el delito imputado por la Fiscalía, por lo que quedaron en libertad y sin medidas cautelares.

El defensor penal Cristián de la Jara, quien representó a los imputados, dijo a Cooperativa que "felizmente el Tribunal acogió nuestros argumentos y no decretó medidas cautelares, en particular la prisión preventiva y ninguna otra, porque estimó que no habían antecedentes fundados para estimar que mis clientes tenían participación en el delito".

"Con muy poca información se procedió a detener a mis clientes. Se ha visto en la tele que le tiran piedras a gente que van en camionetas y que no tienen participación en ningún delito. Lamentablemente, la situación de los incendios en el país provocó bastante inquietud", sentenció.

El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, se refirió al tema y dijo que "lamentablemente, en una de las formalizaciones, los cuatros detenidos quedaron en libertad y tomamos la decisión de apelar aquella decisión. Vamos a seguir trabajando para que las personas que sean supuestos delincuentes le apliquemos el máximo rigor de la ley".

Los descargos del fiscal regional de Rancagua

En tanto, el fiscal jefe de Rancagua Sergio Moya se mostró decepcionado por la resolución del juez, quejándose por las exigencias que pidió para ejectuar las medidas cautelares en contra de los imputados.

"Estamos disconformes por la resolución del Tribunal, y más que con la resolución con el estándar que exigió el Tribunal el día de hoy para revisar la situación de las medidas cautelares".

"Se nos hizo exigencia, a 24 horas de la detención, de tener antecedentes como el resultado de las pericias químicas que se le practicaron a los detenidos, las pericias químicas que se realizaron con el levantamiento de acelerante del vehículo en el cual fueron ubicadas estas personas y detenidas. Esto es científica y judicialmente imposible tenerlos en ese tiempo", aseguró.

Dijo que tendrán que "analizar las afirmaciones del juez, que incluso fueron más allá de lo argumentado por la propia defensa, y hacernos cargo de sus dichos y argumentos para poder recurrir en forma".

"El estándar que exigió el juez fue propio de un juzgamiento y de un pronunciamiento de un juicio oral. Eso no nos parece, porque esta instancia del Tribunal de Garantía y de imposición de medidas cautelares no tiene el nivel de exigencia que el juez exijió", complementó Moya.