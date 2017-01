Ministerio de Agricultura declaró a 72 comunas bajo emergencia agrícola

Previo a su partida a la Región de O'Higgins como delegado presidencial en la zona afectada por incendios forestales, el ministro de Agricultura, Carlos Furche, declaró a 72 comunas bajo "emergencia agrícola" por la catástrofe que afecta a la zona central del país.

"La idea es coordinar lo que viene luego de incendio, porque tenemos un desastre mayor con muchos productores afectados. Tenemos una mirada un poco más precisa respecto a la Región de O'Higgins y en el Maule el incendio aún está en una fase muy agresiva, por lo tanto es difícil de tener un catastro", señaló el ministro Furche.

Las 72 comunas se aglomeran las regiones de O'Higgins, Maule y Biobío, lo que permite flexibilizar procedimientos administrativos para los servicios del agro, con el objeto de ir en apoyo de los pequeños agricultores que se vean afectados por un evento de emergencia.

Furche estuvo en las regiones de O'Higgins y Maule entregando alimento para el ganado. Cerca de dos mil fardos fueron entregados en el Maule, mientras que tres mil sacos de cubos de alfalfa llegaron a O'Higgins.

En tanto, aseguró que comenzó un operativo sanitario en las tres regiones afectadas, porque hay animales que están dañados por consecuencia del incendio.

"Quiero darles la garantía a los productores que vamos a continuar con este apoyo. Nosotros hemos iniciado la fase de apoyo luego del incendio y luego de esa fase de apoyo de emergencia viene una fase de reconstrucción", explicó Furche.

Los daños

Respecto a la evaluación de los daños, el Ministro de Agricultura aclaró que es difícil tener una cuantificación monetaria hasta el momento.

"Tenemos afectadas, por todos los incendios de las regiones, 250 mil hectáreas aproximadamente. En esas 250 mil hectáreas hay de todo: pastizales, matorrales, bosques nativos y bosques de plantaciones", apuntó.

"Es muy difícil tener la estimación (monetaria), por ejemplo aún no sabemos cuántos animales murieron en el incendio. Sabemos que no son demasiados en el incendio de la Región de O'Higgins, pero no tengo esa información para el Maule. Necesitamos un par de días más", añadió.

En cuanto a la intencionalidad de los incendios forestales, aseveró que es una idea que no pueden descartar: "Hay efectivamente denuncias de alcaldes, empresarios, y efectivamente ese es un trabajo que le corresponde a las policías, a las fiscalías, y si es que hay responsabilidad intencional creo que eso tiene que ser perseguido y castigado con el máximo rigor de la ley, porque el daño que se ha generado es incalculable".