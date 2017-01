Ministro de Defensa: Es bastante irracional pedir estado de sitio en El Maule

El ministro de Defensa, José Antonio Gómez, quien se trasladó hasta la Región del Maule para coordinar el combate a los incendios forestales respondió en Cooperativa a quienes solicitan decretar estado de sitio en la zona argumentando que sería una medida "bastante irracional".

"No es necesario, porque si nosotros estableciéramos estado de sitio, eso significa que hay restricciones a la libertad de locomoción, es decir, a salir a distintos lugares", explicó el secretario de Estado en conversación con El Diario de Cooperativa.

"Usted comprenderá que en una situación como esta, que tenemos incendios, que hay que atacarlos todo el día, en cada momento, lo que tendríamos que hacer con las fuerzas militares es estar preocupados de controlar los que tienen salvoconducto para salir de su casa, entonces es bastante irracional pedir estado de sitio", remarcó.

El ex candidato presidencial apuntó que en estos casos "lo que importa no es restringir las libertades, sino que la gente pueda, con tranquilidad, poder estar defendiendo sus bienes, defendiendo el territorio más que decirles que no salgan a la calle".

"En materia de seguridad hemos tomado medidas: anoche mandamos equipos con el Ejército a recorrer las comunas que están con dificultades, vamos a sacar a más personal a la calle y vamos a preocuparnos de la seguridad, pero el estado de excepción de esa naturaleza no tiene sentido en una situación de emergencia", concluyó.

En tanto, Carlos Valenzuela (UDI), alcalde de Constitución, una de las comunas más afectadas con los incendios, afirmó que "me tendrá que buscar en Santa Olga, no voy a andar yo a la siga del ministro Gómez, yo tengo otros problemas, con todo respeto lo digo, yo no quiero pelear con el Gobierno, no quiero pelear con el ministro, bienvenido sea, pero entenderán y comprenderán que tengo otras prioridades".