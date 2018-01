Positivo balance de reconstrucción a un año de los incendios forestales en Constitución

El 26 de enero se cumplirá un año del comienzo de los incendios forestales que devastaron las localidades de Santa Olga, Las Corrientes, Los Aromos y Altos de Morán, en la comuna de Constitución, Región del Maule.

12 meses después del inicio de la tragedia, el balance del proceso de reconstrucción de los poblados afectados, a través de un plan maestro diseñado por el Gobierno, el Municipio, privados y los propios damnificados, parece ser positivo.

Entrega de viviendas definitivas

Uno de los principios de la reconstrucción ha sido garantizar que las familias que residían en las localidades hasta antes de la tragedia, regresen a sus hogares con mejores de condiciones de habitabilidad y seguridad.

Aquello implica la entrega de casas definitivas, con agua potable, servicios de alcantarillado y energía eléctrica, además de pavimentación de calles y áreas verdes en los alrededores que fueron consumidos por el fuego. También está contemplado un Cesfam, un liceo, un terminal de buses y un estadio, entre otros.

En octubre pasado cerca de 50 familias recibieron sus inmuebles definitivos reconstruidos, los primeros del proceso, y retornaron a Santa Olga, el poblado más afectado y donde se quemaron casi mil casas.

Proyecto para sistema de agua potable

Uno de los temas más complejos de la reconstrucción es el proyecto para el sistema de agua potable rural, que consiste en la impulsión de aguas desde el río Maule en una extensión de 16 kilómetros para mil arranques domiciliarios.

La dirigenta vecinal Patricia Chávez destacó que "esto que ha crecido y seguirá creciendo, es algo muy grande, sé que es un proyecto muy famoso y muy grande, y mucha gente dice que es el más grande de Chile, y me siento grande".

Incluso, el Estado de Qatar aportó 5 millones de dólares para la construcción de este sistema que restablecerá el servicio en las localidades devastadas.

Reactivación de economía local

En otro ámbito, el proceso tiene en cuenta medidas para dar movilidad a la economía local, para lo cual el Gobierno diseñó un plan de recuperación de actividades productivas.

El coordinador nacional de la reconstrucción, Sergio Galilea, explicó que el plan se enfoca "fundamentalmente en pequeños aserraderos y otras industrias vinculadas a la madera", aunque resaltó que "hemos llevado a cabo una cantidad muy importante de subsidios hacia la mano de obra, hemos hablado con las personas que están trabajando en Empedrado con una cooperativa de mujeres recolectoras y hemos hecho un sinnúmero de actividades de ese tipo".

Además, en Santa Olga y Los Aromos se levantaron muros de contención tendientes a frenar eventuales emergencias. En esta última localidad, también, se debió realizar un estudio de ingeniería, puesto que hubo que nivelar los terrenos y desplazar material para la reconstrucción.

Lo negativo: falsos damnificados

No obstante, no todo ha sido positivo. Esto pues, como en muchas catástrofes, no faltaron las familias que se aprovecharon de las ayudas y falsearon sus antecedentes para hacerse pasar como damnificadas y recibir subsidios.

El alcalde de Constitución, Carlos Valenzuela, recordó "la presidenta de la Junta de Vecinos de Santa Olga hizo la denuncia", pero aclaró que "como municipio no nos compete intervenir, porque es el Estado, el Ministerio del Interior el que está entregando los subsidios".

No obstante, apuntó que "estamos en condiciones de decir que hay alrededor de 100 familias denunciadas como falsas damnificadas", casos en que "la PDI (Policía de Investigaciones) tendrá que hacer su trabajo".