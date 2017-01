Preparación insuficiente y nulos protocolos: Las carencias que denuncian brigadistas de Conaf

"Esto no es muy distinto a trabajar de temporeros", expresó Peña.

Tras la muerte de tres brigadistas durante el combate de un incendio forestal en Vichuquén, el presidente del Sindicato de Trabajadores Transitorios de Conaf, Felipe Peña, detalló en conversación con El Diario de Cooperativa las carencias que viven a diario al enfrentar las emergencias.

"Aquí hay que llegar a la Justicia y, en este caso, tiene que legislarse respecto a este asunto, ya que no podemos continuar con esta institucionalidad vetusta, antigua, que es de hace 20 años atrás", indicó el presidente de uno de los cuatro sindicatos de trabajadores.

Peña dio cuenta que se trata de una "corporación de derecho privado que es financiada con recursos estatales y eso es una irregularidad bastante grave que, incluso, lo hizo ver el Tribunal Constitucional el 2006".

"No son nada nuevo los cuestionamientos que estamos haciendo. Ni siquiera cuestionamos si se cumplieron o no los protocolos, cuestionamos que no existan tales protocolos que dice el director ejecutivo (Aarón Cavieres), cuestionamos también la preparación que reciben los brigadistas forestales, la hemos calificado de insuficiente", sostuvo.

El dirigente sostuvo que "en la mayoría de los casos son 40 horas de un curso teórico, en otros casos son 54 horas, es claramente insuficiente. Hemos escuchado al director ejecutivo decir que son ocho días de capacitación, lo cual es falso. Eso no ocurre en ningún momento".

"Son, con suerte, cuatro días de capacitación y luego se hacen algunas horas de una práctica de herramientas, y luego los brigadistas son enviados directamente a combatir incendios forestales", denunció.

Equipamiento "no reúne las condiciones básicas"

Incluso, manifestó que "hemos demostrado que no es el equipamiento adecuado" el que utilizan para salir a enfrentar incendios forestales, pues "la empresa certificadora certificó que los uniformes no reúnen las condiciones básicas para poder resguardar lo que es la integridad de nuestros compañeros".

El presidente del Sindicato de Trabajadores Transitorios de la institución expresó que los brigadistas "se ven envueltos en toda esta situación de precariedad, lo cual no es nada nuevo. Esto no es muy distinto a trabajar de temporeros".

Además, respecto al sueldo que ganan los brigadistas transitorios de verano en la Conaf, Peña señaló que "un brigadista forestal no supera más allá de los 380 mil pesos líquidos, más o menos. Ese es el promedio para todo el personal (...) un sueldo muy por debajo de la realidad internacional".