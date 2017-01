Presidenta Bachelet llamó a no sacar "pequeñas ventajas políticas" por incendios

"No vamos a ceder ni un metro en el combate a los incendios", aseguró la Presidenta Bachelet.

La Presidenta Michelle Bachelet llamó a no sacar "pequeñas ventajas políticas o sembrar falsedades" ante los incendios forestales que afectan desde las regiones de Coquimbo y La Araucanía.

"Lo fundamental será siempre la unidad y la generosidad de todos y todas. Nada afecta más nuestra capacidad para proteger la vida de nuestros ciudadanos que el intento de sacar pequeñas ventajas políticas o sembrar falsedades", sostuvo la Mandataria en el Palacio de La Moneda.

La Jefa de Estado aseguró que "no vamos a ceder ni un metro en el combate a los incendios y vamos a actuar con todas nuestras capacidades para controlar y extinguir los incendios, permitiendo que nuestros compatriotas puedan haber sobrevivido a esta catástrofe, pero además puedan reconstruir su vida y sus proyectos".

"He citado a una reunión a los jefes de Inteligencia de las Policías, de las Fuerzas Armadas, para ver cuánto hemos podido avanzar en identificar las responsabilidades y las causas de estos incendios, porque la multiplicidad de focos no nos permite descartar que aquí haya un componente de intencionalidad. Hace días se está investigando y quiero saber en forma directa cómo vamos avanzando", afirmó.

La Mandataria también anunció que se decretó "zona de excepción constitucional y estado de catástrofe" para la Región del Biobío y sobre el avión SuperTanker afirmó que "estamos decididos a prolongar su estadía si se obtienen buenos resultados".

Ministro del Interior: Hay que actuar de acuerdo a la verdad

Tras lo expresado por la Presidenta Bachelet, el ministro del Interior, Mario Fernández, llamó a actuar "de acuerdo a la verdad" y "desde una posición serena".

"Estamos frente a una situación que debe trabajarse y afrontarse, como lo está haciendo el Gobierno y el Estado de Chile y sus instituciones, sobre la base de la verdad y desde una posición serena", afirmó el jefe de gabinete en el Palacio Presidencial.

"Algunas veces se difunden informaciones antojadizas o falsas que incluso llevan a que tenga que actuarse frente a ellas. Hay que tener mucho cuidado, por lo tanto, hay que actuar de acuerdo a la verdad, a lo que efectivamente está ocurriendo", añadió el secretario de Estado.

El ministro Fernández remarcó que "es muy necesario frente a este tipo de situaciones tan críticas serenidad, lo que no quiere decir inmovilismo, y yo agregaría un sentimiento de unidad nacional, porque es deber de todos. Yo veo por ahí un excesivo espíritu crítico, que es parte de nuestra libertad que gozamos como país democrático, pero hay momentos para eso".

"Esta condición inusual ha traído una consecuencia inusual y ante una consecuencia inusual hay que acomodarse mucho para poder combatirla y creo que el país, en general, ha estado respondiendo bien, pero hay que actuar frente a la verdad y con serenidad", concluyó.

Dardos a Sebastián Piñera

Uno de los más partícipes en las redes sociales sobre la catástrofe ha sido el ex Presidente Sebastián Piñera, quien llamó a alcaldes a coordinarse a los alcaldes para ir en ayuda de las zonas afectadas, criticó a Bachelet por no reunirse con alcaldes de comunas afectadas en O'Higgins y luego la felicitó por cancelar su viaje a la Celac y quedarse en Chile.

En tanto, el candidato presidencial de PPD, Ricardo Lagos Escobar, calificó de "inaceptables las intervenciones de Sebastián Piñera sobre incendios con fines políticos" y, en la misma línea que la Mandataria, llamó a dejar "de sacar ventajas con el dolor de la gente".

Mientras que otro de los presidenciables de la Nueva Mayoría, José Miguel Insulza, apuntó que "nadie debe aprovechar políticamente la tragedia, que es lo que hacen algunos connotados dirigentes de la derecha. A la gente no le gusta eso".

Mientras que la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, emplazó de nuevo al Ejecutivo, aún cuando no quiso cuestionar el rol jugado si salió en defensa de la ofensiva liderada por Sebastián Piñera, asegurando que eso no puede ser tomado como una crítica.

"Lo que hizo el ex Presidente es hacer lo que corresponde en términos de coordinación de alcaldes. Él llamó a los alcaldes de comunas grandes a que apoyen a los alcaldes de comunas chicas, me parece que eso suma. Ver detrás de cualquier gesto de apoyo una crítica política, creo que no corresponde", manifestó.

Bachelet convocó a empresarios

La Presidenta Michelle Bachelet convocó a La Moneda a grandes empresarios vinculados al área forestal, agricultura y las exportaciones, es decir, algunos de los afectados por esta emergencia generada por los incendios forestales, con la finalidad de coordinar colaboración en el combate de los siniestros y la posterior tarea de reconstrucción de las zonas afectadas.

Entre los asistentes estuvieron la gerenta de la Corporación de la Madera, María Teresa Arana; el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Sergio Torretti, y el director de la papelera, Bernardo Matte.

"Hablamos de coordinación, hablamos de apoyo, hablamos de lo obvio que es tratar de ayudar. Hay compromisos, estamos todo el día, las 24 horas, todas las personas trabajando a full en esta emergencia", dijo el propio Matte.

"Nuestra gente está muy afectada, nuestros trabajadores, y también se han quemado bosques, en parte nuestra, en parte de otros propietarios", añadió.