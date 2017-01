Presidenta Bachelet: Quienes viven en zonas de riesgo tienen que ser trasladados

Minuto a Minuto: El incendio en Valparaíso

La Presidenta Michelle Bachelet visitó a los damnificados por el incendio que afectó al sector alto de Playa Ancha que se encuentran albergados en el Polideportivo del sector, donde afirmó que las personas que viven en zonas de riesgo, como quebradas, deben ser trasladadas.

La Mandataria afirmó que "las personas que viven en lugares de riesgo tienen que ser trasladadas a lugares donde no haya riesgo. En cualquier lugar puede haber un incendio, en una casa, en un edificio, pero uno tiene que tener los mecanismos por si se produce un incendio, este sea acotado y se pueda evitar la propagación a otros sectores".

Recordó que tras el incendio de 2014 "no entregamos ningún subsidio en zonas de riesgo, se incentivaba a las personas a irse a lugares que no son riesgosos, como si ocurre en las quebradas".

En cuanto a las ayudas a las personas afectadas, la Mandataria explicó que se realizará una reunión del Comité Operacional de Emergencias a las 18:30 horas donde se determinarán los principales requerimientos.

La Mandataria visitó el albergue en el Polideportivo de Playa Ancha. (Foto: UNO)

"Las personas están siendo catastradas, están llenando los formularios y se va a poder mirar cuales son las necesidades y se van a tomar las decisiones de cuales van a ser los instrumentos, los subsidios, los apoyos que se dan tradicionalmente en este tipo de situaciones", indicó.

"Decirle a las personas que van a contar con los apoyos que como Estado podamos dar y como lo hemos hecho, la gente recibió en el pasado bono de enseres, recibió subsidio de arriendo cuando podían reconstruir, vamos a hacer los anuncios pertinentes cuando conozcamos todas las personas afectadas", añadió.

Bachelet enfatizó que "sabemos que hay gente que lo perdió todo, que hay gente que ha perdido parcialmente (sus cosas), entonces cada caso será analizado para ver los apoyos que necesiten".

Plan maestro tras incendio de 2014

Asimismo, la Mandataria informó que por ahora subieron a 222 las casas afectadas por el siniestro, pues en la mañana se hablaba de unas 140, situación muy menor en comparación al siniestro del año 2014.

"Estamos hablando de 222 casas, distinto fue que en el año 2014 que fueron más de 2.600, entonces las soluciones son más lentas cuando uno tiene que responder a un grupo de familias tan grande", aseveró.

Finalmente, la Presidenta aseguró que la ciudad cuenta con un plan maestro derivado de la emergencia de 2014, el cual podría servir para enfrentar este suceso.

"Le informé al alcalde Sharp que la gente de Valparaíso el año 2014 generó un plan maestro de reconstrucción que tiene el sentido de mirar no desde la emergencia sino como Valparaíso se transforma en una ciudad más segura y a lo mejor ese plan maestro sirve como base para esta nueva etapa de mirar si eso fue suficiente o no, si hay otras medidas que tomar", aseveró.

"Ese plan maestro, que era bien integral, fue hecho acá, estuvo el Colegio de Arquitectos de Valparaíso, la ciudadanía, las juntas de vecinos, que generaron algo que obviamente hay que remirar si fue suficiente o si hay que añadir otros elementos", concluyó.

Gobierno no entregará subsidios para reconstruir en zonas de riesgo

En tanto, la ministra de Vivienda, Paulina Saball, que se encuentra en la zona afectada, afirmó en Lo Que Queda del Día de Cooperativa que no se entregará subsidios del Estado para reconstruir en zonas de riesgo.

La titular del Minvu explicó que el sector de Puertas Negras "está totalmente consolidado, con calles, locales comerciales y que son sitios bastante grandes y que no hay problemas con roles ya establecidos, las viviendas están regularizadas y, por lo tanto, la posibilidad de reconstruir ahí no tiene objeciones, sino que lo que tenemos que hacer es mejorar las condiciones de seguridad".

Indicó que en este sector, "en una primera estimación", hay 100 viviendas afectadas de 69 lotes.

"Distinta es la situación de los campamentos que están en la ladera del mismo cerro bajo el sector de Puertas Negras. Efectivamente ahí hay una zona de riesgo, esos son campamentos con los cuales venimos trabajando, muchas de esas familias ya tienen incluso un subsidio asignado para trabajar en condiciones de relocalización más segura", precisó.

Saball aclaró que "con subsidios del Estado no hay nadie hoy viviendo en zonas de riesgo" y que "no vamos a posibilitar ninguna construcción con subsidios del Estado en lugares que no tengan condiciones de seguridad, y nuestra primera apreciación es que el sector de los campamentos es un sector que está emplazado en una zona de riesgo".

Además, reconoció que "mientras no terminemos el catastro que no solamente tiene que ver con la situación de las familias, sino que con la situación de los lotes y la situación de las viviendas, no podemos informar de cuáles van a ser las herramientas o estrategias de reconstrucción".