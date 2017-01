Supertanker arribó a Chile durante la madrugada del miércoles

Minuto a minuto: Incendios forestales no dan tregua al país

Este miércoles 25 de enero alrededor de las 06:20 de la madrugada llegó del avión Boeing 747-400 Supertanker a la Base Aérea Pudahuel de la Fuerza Aérea de Chile (FACh).

La aeronave, proveniente de Colorado, Estados Unidos, es el avión cisterna más grande del mundo y vendrá a Chile a realizar vuelos de prueba para apoyar la labor de la Conaf en los incendios forestales que afectan a la zona centro sur del país.

Su fuselaje, de 70 metros de longitud, está adaptado para albergar alrededor de 72.000 litros de agua con químicos retardantes, espuma y gel que pueden lanzarse desde una altura de 100 metros a presión o bien reproduciendo las condiciones de lluvia.

Lea también: Conoce las características del avión Supertanker 747-400

Su gran capacidad le permite atacar una columna de fuego de cinco kilómetros gracias a su potencia y versatibilidad, además de la posiblidad que ofrece para operar de noche.

Cabe destacar que la FACh apoyará las operaciones de esta aeronave con dos estanques de agua de 50.000 litros cada uno, con el fin de atacar los incendios.

El avión estará operando inicialmente desde la Base Aérea Pudahuel de la FACh, ubicada al costado norte del Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez, en Santiago.

Se esperaba que llegara a Chile a las 06:00 horas, pero su arribo se retrasó un poco y estuvo en nuestro país alrededor de las 06:20 horas.

Lucy Ana Avilés: "Decían que no, que no servía"

La aeronave llegó a nuestro país gracias a una donación hecha por la Fundación Viento Sur, de la chilena Lucy Ana Avilés y su esposo Ben Walton.

La mujer enfrentó algunas críticas, indicando que "decían que no, que no servía. Me mandaron un mail de la Subsecretaría de Interior donde tenía que hacerme cargo del costo del agua que iba a usar el avión, de la bencina. Efectivamente, nosotros vamos a costear todo".

El Supertanker tiene dos días de prueba en Chile y el director ejecutivo de Conaf, Aarón Cavieres, dijo que "lo que se tiene preparado es la autonomía que se requiere y el momento cuando se acerque a la zona que va a ser atacada por el avión, obviamente se despejará el área de otras aeronaves para evitar colisiones como normalmente lo hacemos".

"Se estima que de tres a cuatro circuitos diarios. Vamos a ocupar el avión en aquellas áreas que más requieren combate aéreo", sentenció.