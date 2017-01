Supertanker operará por tres días: Bomberos calificó primera prueba de exitosa

Minuto a Minuto: Incendios forestales no dan tregua a gran parte del país

Luego de realizar sus primeras descargas, el comandante de Bomberos Metropolitano Sur, Alex Alarcón, informó que el avión SuperTanker continuará trabajando en la zona de los incendios forestales durante tres días más.

El comandante entregó un balance del trabajo realizado, asegurando que el primer sobrevuelo fue exitoso.

"No he visto imágenes, pero de acuerdo a comandantes en la zona sur el vuelo fue exitoso (...) Hay lugares que como Bomberos no podemos llegar, el avión nos ayuda en eso y en eso fue un éxito", indicó Alarcón, quien añadió que el agua "logró bajar las llamas".

Además, indicó que el avión realizará un segundo viaje este miércoles, pero que "de acuerdo a los antecedentes que nos entregaban los técnicos, en los próximos tres días puede que también haga sobrevuelos en la noche".

En tanto, el comandante de la FACh, Vicente Donoso, viajó junto a la tripulación del SuperTanker y precisó que pese a que el avión pasó por Empedrado, pero no pudo efectuar una descarga allí por falta de visibilidad, por lo que se trasladó a Hualañé.

"El avión lanzó 72 mil litros de agua en dos tramos distintos aledaños (...) El motivo que nos atrasáramos un poco es que inicialmente cambiaran las prioridades y se tratara de extinguir y atacar desde aire el sector de Empedrado pero las condiciones de visibilidad y viento no lo permitieron y volvimos a atacar el sector de Hualañé", indicó Donoso.

El comandante de la FACh indicó que el avión descendió a unos 100 metros por sobre el terreno para realizar las descargas ya mencionadas.

Además, indicó que se espera que las labores este jueves comiencen a eso de las 08:00 horas, aunque se intentará que sea más temprano, pero ello debe ser definido por la Conaf.