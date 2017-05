Telecomunicaciones: Incendios forestales revelaron desigualdad digital en El Maule

El subsecretario de Transportes y Telecomunicaciones, Rodrigo Ramírez, anunció este sábado la revisión de todo el sistema de conectividad de telefonía celular que existe en la región del Maule ya que a su juicio, los incendios forestales del verano pasado dejaron de manifiesto la desigualdad tecnológica que vive la región.

Para Ramírez, los esfuerzos realizados para salvaguardar la infraestructura comunicacional de las regiones afectadas revelaron la brecha digital y el reclamo de conectividad de miles de chilenos que viven alejados de las grandes urbes del país.

"Todos los incendios que vimos en nuestra región lo que desnuda es la desigualdad digital. Nuestra región, y en general la zona centro sur del país, carece de las mismas oportunidades; nuestros niños no compiten en las mismas condiciones que Vitacura, Santiago, Providencia y los incendios dejaron a la luz la perpetua desigualdad", aseguró Ramírez.

"Por lo tanto, (hay que hacer) todo lo que podamos hacer en materia de repensar la región. Esta región, si no se piensa con una matriz digital, no va a poder competir en igualdad de condiciones, nuestros hijos no van a tener las mismas oportunidades", recalcó la autoridad.

"Todo lo que hemos vivido durante el verano debe convocar a la autoridad política y al sector privado a construir una matriz digital que haga que nuestra región sea tanto o mejor para vivir que el resto del país", concluyó.

Chile cuenta con cinco millones de usuarios de 4G y 22 millones de dispositivos móviles, lo que lo transforma en el país líder en la región en materias de banda ancha y velocidad.