Padre de joven desaparecido en aluvión de Atacama pide ayuda a la Presidenta Bachelet

Álvaro Plaza, padre del joven bombero desaparecido en el aluvión de Atacama en 2015, realizó un llamado a la Presidenta Michelle Bachelet para reactivar oficialmente las labores de búsqueda, las mismas que ha encabezado desde el instante en que supo del accidente.

Los hechos se desencadenaron cuando Álvaro, de 16 años, se sumó como bombero a las labores de rescate a raíz del aluvión que afectó gravemente a la localidad de Diego de Almagro.

El joven ayudó a rescatar a varios niños del lugar hasta que la corriente aisló al carro de Bomberos. Álvaro subió hasta el techo del vehículo donde finalmente cayó, como se ve en un registro que su padre publicó hace pocos días en redes sociales.

Sobre el impactante registro, Plaza cuenta que "el video de la caída de mi hijo lo grabó un vecino que vio a los bomberos pidiendo auxilio. Nunca imaginó que era mi hijo el que estaba arriba".

"Quiero tocar corazones"

Hoy, en conversación con Cooperativa.cl, Álvaro Plaza pide que se retome la búsqueda de su hijo la que, de momento, es costeada por él y la ayuda de anónimos. "Aún no se concreta la nueva búsqueda de mi hijo, estoy tocando puertas" contó Plaza quien destaca los altos costos que tiene llevar adelante esta tarea.

Las autoridades dejaron la búsqueda el 5 de diciembre de 2015 y a la fecha no han recibido ayuda por parte de las autoridades."Continué la investigación en forma particular, haciendo colectas y actividades en beneficio de mi hijo", dijo.

"Quiero llegar a La Moneda, quiero tocar corazones y que las autoridades me ayuden. Hay una promesa por parte del Gobierno que no se ha cumplido", señaló Plaza, agregando que su objetivo es que reinicie la búsqueda del joven bombero y de todas las víctimas que aún siguen desaparecidas.

"La Presidenta dijo en Chañaral, el 4 de noviembre del año 2015, que me recibiría en La Moneda, lo que hasta la fecha no se ha concretado", recordó el padre de Álvaro.

Plaza explicó a Cooperativa.cl que tienen nuevos antecedentes de búsqueda como los estudios de suelo y otros que "no se hicieron en un principio como es el estudio de las corrientes, la cantidad de ácido, el nivel de flujo de agua y hay puntos de búsqueda que aún siguen vírgenes (...) por eso estoy solicitando que sea escuchado"

La esperanza no se extingue

El hombre cuenta que a la fecha lo ayuda una agrupación de voluntarios, encabezada por Cecilia Gaza y Juan Peña, rescatistas con experiencia que hoy estudian el suelo del lugar.

"Queremos presentar este estudio al intendente de Atacama, Miguel Vargas Correa, para formar una mesa de trabajo y realizar una búsqueda técnico científica", agregó el padre.

Cecilia Gaza, rescatista encargada de la búsqueda, señala que cuando tomó el caso comprendió que no hubo un programa de trabajo en la búsqueda que se realizó previamente.

"No se trabajó con geólogos para determinar las profundidades en las excavaciones que se hicieron, no se evaluaron las zonas de decantación del aluvión por ejemplo. Hay varios aspectos técnicos que no se consideraron", aseguró.

Pese al tiempo que ha pasado, la esperanza de Álvaro no se extingue y, con estos nuevos antecedentes, espera convencer a las autoridades de continuar con la búsqueda de este joven que ya muchos llaman "héroe".