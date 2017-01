Tormenta eléctrica obliga a albergar algunos habitantes de San Pedro de Atacama

Serios inconvenientes está provocando una tormenta eléctrica, con lluvias e incluso granizos, que afecta a la comuna de San Pedro de Atacama, como consecuencia del llamado "invierno boliviano".

Las intensas lluvias han provocado el corte del suministro eléctrico y anegamientos en calles y algunas zonas, por lo que parte de la población será albergada en un colegio.

"Hay como cinco poblaciones que están realmente críticas, por lo tanto estamos yendo a albergar a la gente en el colegio y a otras personas, en la medida que necesiten ayuda, también los estamos acompañando", dijo a Cooperativa el alcalde Aliro Catur.

El jefe comunal dijo que algunos caminos interiores se encuentran cortados producto de estas fuertes precipitaciones, aunque de momento el camino a Calama se encontraba transitable.

"La última vez que hablé con Carabineros me decían que para Calama no estaba cortado el camino, pero después no sé si se habrá cortado porque es mucha la lluvia que está bajando", enfatizó.