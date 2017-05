Alessandri se reunió con ex alcaldes de Santiago para abordar déficit en educación

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, se reunió con algunos de sus antecesores en el municipio, en señal de unidad frente a la grave crisis que enfrenta la comuna y que la mantiene con un déficit de más de 21.300 millones de pesos en educación.

En la instancia participaron Jaime Ravinet, Joaquín Lavín y Pablo Zalaquett, con quienes se abordaron los problemas económicos de la Municipalidad, los cuales ponen en riesgo el pago de sueldo de los 3.500 profesores que trabajan en los 44 colegios de la comuna.

Entre las acciones que se han realizado, Alessandri detalló que "me reuní con la subsecretaria y con la ministra de Educación. Están trabajando los equipos técnicos y con muy buena disposición, plata fresca a la fecha no hay, pero sí los equipos técnicos están buscando con las subvenciones estables formas de adelantamiento, estamos buscando distintos mecanismos. La voluntad está y yo la agradezco".

"Estamos en situación de alerta máxima, pero estamos trabajando y en eso el apoyo de estos caballeros que están aquí hoy día es fundamental, porque su experiencia nos puede ayudar mucho y estamos haciendo lo imposible para lograr pagar los sueldos de mayo", añadió.

Por su parte, al actual alcalde de Las Condes señaló que "el gobierno central tiene que ponerse. Hay municipios que tienen un problema estructural serio, Valparaíso, y aquí en la Región Metropolitana, Santiago", dijo Lavín.

"Para la capital que nosotros queremos, la cara al mundo que nosotros damos, esto requiere un apoyo mayor. Entiendo que el alcalde Alessandri ha formado una comisión en que está participando gente del Ministerio de Educación", expresó.

Y agregó: "Era obvio que si los resultados iban para abajo y el número de alumnos iba para abajo, si uno contrataba más profesores y tenía menos alumnos, es como de sumar o en este caso es cosa de restar. Obviamente que se produce un mayor déficit".

Daños por marchas estudiantiles

Alessandri además se refirió a la nueva convocatoria que realizó la Confech, marcha que se producirá el 9 de mayo.

Al respecto, el alcalde de Santiago indicó que "las manifestaciones me parecen que son una expresión democrática, siempre que se hagan sin los disturbios que generamos, sin los disturbios que conocemos".

Sin embargo, sostuvo que "yo le he pedido al intendente Orrego que nos siente de nuevo en la mesa. Yo no sé por qué en los últimos años la Municipalidad de Santiago ya no estaba participando en esa mesa, porque ustedes saben que la Intendencia autoriza y los destrozos los paga la Municipalidad"

"Cada marcha, en promedio, significa 40 millones de pesos en destrozos para la Municipalidad, 40 millones que podríamos ocupar para paliar el déficit de educación", puntualizó.