Camila Vallejo emplaza al Gobierno: "¿Cuándo vamos a tener una ley que reemplace al CAE?"

Luego que el Gobierno confirmara que se aplazó el envío del proyecto que modifica el Crédito con Aval del Estado (CAE), parlamentarios acusan incertidumbre y esperan una rápida respuesta del Ejecutivo.

La diputada comunista Camila Vallejo emplazó al Gobierno a aclarar "cuándo vamos a tener una ley que reemplace el sistema de financiamiento mediante endeudamiento que es el CAE, un financiamiento estatal".

Por su parte, Alberto Robles (PRSD) manifestó que "no hemos visto ningún paradón, hemos planteado diversas opciones, la verdad es que no se nos ha dicho absolutamente nada desde ese punto de vista y estamos esperando que el gobierno tome decisiones al respecto".

Mario Venegas (DC) aseveró que "no cumplir un compromiso es una cosa que no me agrada, no me parece que sea bueno, obliga a dar explicaciones. En este caso el que tiene que dar explicaciones es el ministro de Hacienda".

Desde la oposición, Jaime Bellolio (UDI) planteó que espera "que esta vez sí que sí, sin hacer demagogia o populismo con el proyecto de ley, en vez de seguir cooptados por los que marchen, hagan un proyecto que sea justo, uno que mire hacia el futuro".

Asimismo, el vocero de Deuda Educativa, Juan Pablo Rojas, comentó que "el Gobierno no tiene como sacar a la banca del mercado de la educación y es por eso que no saben como crear un nuevo mecanismo de reemplazo al CAE, porque finalmente no tienen manera de hacerlo".

"Los bancos siguen presionando al gobierno, siguen ganando dinero todos los días, han ganado billones de pesos con el Crédito con Aval del Estado", dijo.

Cabe recordar que el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, aseguró que la iniciativa llegará al Congreso durante "el segundo semestre" de este año.