Demandas contra el CAE ya sumaron a 1.200 personas

Más de 1.200 personas se han sumado a las seis demandas colectivas presentadas en contra de bancos por el Crédito con Aval del Estado (CAE), cinco de las cuales ya fueron declaradas admisibles.

Según publicó La Tercera, las demandas han sido presentadas en contra de los bancos Scotiabank, Falabella, BancoEstado, BCI y Santander, y se encuentran patrocinadas por el grupo Deuda Educativa.

Juan Pablo Rojas, coordinador nacional del grupo, explicó que "ellos demandaron a los bancos por cláusulas abusivas, de acuerdo a lo que señala la ley del Sernac financiero y de protección de derechos del consumidor".

Rojas manifestó que las demandas buscan que se declaren abusivas algunas cláusulas del CAE, ya que no han sido adaptadas a las normativas del Sernac financiero. "Los bancos tuvieron un plazo para reformar sus contratos a las nuevas leyes y no lo hicieron. Por eso, es posible que al banco se le caiga el derecho que tiene de usar el contrato como instrumento de cobro y que, en definitiva, no pueda cobrar el préstamo", precisó.

"El contrato contiene mandatos en blanco que luego el banco llena. Y en los contratos de adhesión eso está prohibido. Esto contiene un vicio de contrato que contiene ilegalidades", indicó.

En relación a esta cláusula, el abogado Belisario Prats sostuvo que en caso de una morosidad, "el banco puede completar el pagaré por montos que pueden ser hasta por el triple. La mayoría de las personas demandadas por los bancos, sus pagarés se llenan por el triple del monto originalmente autorizado".

La diputada Camila Vallejo (PC) manifestó que "el CAE contiene cláusulas leoninas y se ha visto en la práctica el abuso que se ha generado por parte de la banca privada", junto con valorar que la demanda se haga de forma colectiva, "ya que así se puede avanzar más en soluciones como condonar o en última instancia renegociar".

Desde la Confech realizaron un nuevo llamado a través de su vocero Daniel Andrade: "Exigimos un plazo claro para eliminar el Crédito con Aval del Estado, que se nos dé a conocer un plan concreto".

Para Andrade, el "Estado incentivó el CAE entre los estudiantes, quienes fueron engañados pensando que era similar a una beca y nunca dimensionaron el enorme interés y deuda que les generaría".