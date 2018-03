Colegio de Profesores defiende paro: "Hay negligencias muy graves del Gobierno"

Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, defendió este lunes el inicio del paro indefinido de más de 1.400 docentes en la zona del Servicio Local de Educación de Barrancas, que comprende las comunas de lo Prado, Cerro Navia y Pudahuel, asegurando que ha habido "negligencias muy graves por parte del Gobierno", por lo que la ministra de Educación "debe intervenir directamente".

La protesta empaña la puesta en marcha de la Ley de Nueva Educación Pública en estas tres comunas, con la "desmunicipalización" de la administración de los colegios como principal e histórica modificación.

"A los profesores se les adeuda, sólo en Cerro Navia, unos 2.800 millones de pesos, lo que es una suma sideral. Además, también hay niveles de deuda con los profesores de las comunas de Pudahuel y Lo Prado", dijo.

"También hay otros temas laborales involucrados y un bono retiro que no se ha pagado, por lo que hay razones más que poderosas y negligencias my graves de las autoridades al no haber resuelto este problema", añadió.

"Hay 55 colegios en paro, son 18 mil alumnos que no tienen normalidad, son cerca de 1.400 profesores más trabajadores asistentes de la Educación. Este es un tema grave, por lo que espero que la ministra de Educación (Adriana Delpiano) intervenga porque ha estado bastante ausente de este problema", agregó el dirigente desde la escuela Neptuno, en la comuna de Cerro Navia.

"Se debe gobernar hasta el último día, el hecho de que ya estén por dejar el cargo no significa que deban dejar sus responsabilidades, por lo que llamo a la ministra de Educación a una intervención directa en este problema para darle una solución", concluyó.

Al ser consultado por los objetivos de la paralización, el presidente de los profesores explicó que "el objetivo principal de los docentes con esta paralización es hacer presión para que se cumpla la ley".

"Es curioso un país donde la ley existe y señala determinadas obligaciones de las autoridades y eso no se cumple, hay que hacer un paro para que se cumpla la ley, lamentablemente. Lo concreto es que el día jueves debieron estar canceladas las deudas antes del traspaso. Así lo dice la ley y eso no se ha cumplido", agregó.

Críticas a Gajardo

Al ser consultado por las declaraciones del ex presidente del gremio de profesores y actual dirigente de la CUT, Jaime Gajardo (PC), en las que dijo "entender" las demandas de los profesores pero pidió iniciar el año con normalidad para protger la Educación Pública, Mario Aguilar afirmó "estar acostumbrado" frente a la falta de apoyo.

"Nosotros estamos acostumbrados que el colega Gajardo se ponga de lado de los alcaldes y ministerios y no de sus colegas. Ésta es una decisión que tomaron los profesores de Barrancas, en una consulta, decidieron por un 77 por ciento apoyar la decisión no iniciar las clases", afirmó.

"Por lo tanto, nosotros como directiva obviamente estamos de lado de los profesores y no con el alcalde", aseveró Aguilar.

Alcalde de Cerro Navia criticó paralización

De las 22 escuelas de Cerro Navia, solo una no pudo funcionar por la paralización, la escuela Federico Acevedo Salazar.

Ante esto, el alcalde Mauro Tamayo se refirió a la deuda con el profesorado de Cerro Navia, señalando que la ley es clara y que se pagarán los montos, al tiempo que acusó al Magisterio, Mario Aguilar, tratar de empañar la desmunicipalización.

"La ley es muy clara y por tanto la interpretación antojadiza que puede hacer el presidente nacional del Colegio de Profesores (Mario Aguilar) buscando una ventaja política solo busca empañar una de las más grandes transformaciones que deja la Presidenta Bachelet", dijo Tamayo respecto a la desmunicipalización.

"Esto (la paralización de los profesores) en caso alguno persigue mejorar ni los aprendizajes ni las condiciones laborales", añadió el jefe comunal.