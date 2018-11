Comisión de Educación de la Cámara despachó proyecto Aula Segura

La comisión de Educación de la Cámara de Diputados despachó sin modificaciones este jueves el proyecto Aula Segura, que busca sancionar delitos graves cometidos por estudiantes en establecimientos educacionales.

Gracias a esto la iniciativa podrá ser vista por la sala de la Cámara Baja este lunes en una sesión extraordinaria convocada para este efecto que se iniciará a las 17:00 horas.

A primera hora la iniciativa recibió 10 votos a favor y tres abstenciones en la instancia parlamentaria para su aprobación en general y pasado el mediodía se votó por las indicaciones y todas estas fueron rechazadas por lo que el texto presentado quedó intacto.

Parlamentarios de oposición presentaron indicaciones que buscaban modificar el proyecto, pero no tuvieron respaldo. Llamó la atención que el diputado Mario Venegas (DC) se abstuvo de aprobar indicaciones que él mismo había propuesto y rechazó otras.

Durante la discusión previa la presidenta de la comisión, la diputada Cristina Girardi (PPD), comentó que existía voluntad para mejorar el proyecto.

En tanto, el diputado de RN Diego Schalper dijo que "este proyecto tiene un fin muy específico que es calificar de intolerable ciertos niveles de violencia, las indicaciones que digan relación con eso, bienvenidas, pero aquellas que pretendan resolver toda la violencia de occidente a la fecha obviamente escapan al objetivo del proyecto".

Proyecto aprobado sin indicaciones

El proyecto fue aprobado sin ningún cambio respecto de lo que ya había visado el Senado y, pese a que la oposición contaba con mayoría en la comisión y tenían interés en aprobar en algunas indicaciones, finalmente no se aprobó ninguna.

El diputado Mario Venegas (DC) se transformó en el voto dirimente, pues se abstuvo de apoyar incluso sus propias indicaciones o bien las retiró.

En conversación con la prensa explicó sus motivaciones y además descartó que su postura tenga que ver con que el Gobierno se comprometió a impulsar su proyecto que sanciona con cárcel a adultos que golpeen a profesores y funcionarios de la salud.

"No queremos aparecer obstaculizando la aprobación de un proyecto de ley en el que creemos que es necesario legislar y lo más rápido posible y las explicaciones que me dio el Ejecutivo me parecieron que contenían razonablemente el espíritu de los que queríamos alcanzar", dijo el diputado DC, quien añadió que su iniciativa sobre agresiones a docentes "es anterior a Aula Segura y nunca ha sido moneda de cambio".

En tanto, la presidenta de la comisión de Educación, Cristina Girardi (PPD), consideró un gran error lo ocurrido en el trabajo del grupo con el resultado ya expuesto ya que se podría haber mejorado el proyecto.

Mientras, la diputada Camila Vallejo (PC) lamentó mucho este resultado ya que se habían construido un conjunto de propuestas que finalmente se desestimaron.

A su vez, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, celebró el resultado que permite que este proyecto sea visto este lunes en la Sala de la Cámara.