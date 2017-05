Comunidad escolar denunció cierre de colegio en Quilpué

Este martes, los directivos y sostenedores del Colegio Inglés San Anfeli, de Quilpué, en la Región de Valparaíso, sostuvieron una reunión con el jefe provincial de Educación, luego que apoderados y alumnos denunciaran que no se realizaron clases en el establecimiento.

El director regional del organismo fiscalizador, Pablo Mecklenburg, explicó que la suspensión de clases está fuera de todo cumplimiento de la normativa, ya que la declaratoria de insolvencia, razón a la que aludieron los propietarios del recinto educacional, no es unilateral.

"Las declaraciones de insolvencia no son unilaterales, lo que el director provincial de Educación va a hacer con la sostenedora es revisar esa situación. No estoy en condiciones de decir que hay o no insolvencia, es parte de lo que estamos monitoreando", detalló la autoridad.

El personero precisó que "entre la Dirección Provincial y la Superintendencia fiscalizó el establecimiento educacional constatando que efectivamente las clases estaban suspendidas el día de hoy (martes) sin autorización alguna y vamos a hacer un seguimiento a esa situación día a día a partir del día de hoy".

La intermediación de la Superintendencia de Educación busca otorgar la garantía de que los estudiantes puedan concluir el año escolar 2017 en el mismo recinto.

Este caso se suma al conocido este fin de semana en la comuna de Villa Alemana, donde los apoderados se enteraron a través de Facebook del cierre del colegio Nueva Esperanza, por deudas tributarias con la Municipalidad, que lo clausuró luego de una medida dictada por el Juzgado de Policía Local.