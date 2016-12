Cones descartó que Instituto Nacional haya perdido excelencia por movilizaciones

El coordinador nacional de la Cones, Marcelo Correa, descartó en Cooperativa que el Instituto Nacional haya perdido su excelencia académica por culpa de las movilizaciones y tomas.

Esto luego que el recinto saliera del listado de los 100 mejores establecimientos del país en los resultados de la Prueba de Selección Universitaria 2016 -quedó en el lugar 101- y que el rector Fernando Soto apuntara que "la cantidad de tiempo perdido por los estudiantes sin clases, en las movilizaciones y paros, tiene una repercusión en los resultados".

El militante de Revolución Democrática y presidente del centro de alumnos del Salesianos Alameda, indicó en el debate de El Primer Café que "el Instituto Nacional no salió de la excelencia por el tema PSU, el tema PSU solamente equivale solamente a un 35 por ciento de la responsabilidad".

"El problema fue que se fueron los alumnos preferenciales, los alumnos de más bajos recursos, los que el Estado estaba financiando con un aporte mayor al Instituto Nacional. Se fueron aproximadamente 108 alumnos del establecimiento y el Estado dijo 'no estoy manteniendo a los alumnos preferenciales, entonces te quito la excelencia'", manifestó.

Recalcó que "eso fue lo que pasó, no tiene nada que ver con la PSU".

"El año pasado sacaron más de 12 puntajes nacionales PSU y este año fue uno de los pocos liceos públicos que sacó puntajes nacionales. Entonces, echarle la culpa a que fue la PSU, a que fueron las tomas, me parece que no es así. Me parece que falta ver que la real responsabilidad de lo administrativo del Instituto Nacional es mantener a los alumnos con preferencias", justificó.

Defendió el actuar de los alumnos de cuarto medio del recinto durante las tomas, señalando que "efectivamente siguen sus clases, siguen juntándose entre compañeros, los profesores siguen enviándoles las guías, siguen respondiendo todas sus dudas y, por lo mismo, vemos que este año sacaron ocho puntajes nacionales".

"No solamente hacen de la toma una fiesta, que es lo que creen todos. Dentro de las tomas uno va y hay talleres de estudio", sentenció.