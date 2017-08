Crisis financiera en colegios: Recintos sin luz, ni agua y docentes con cotizaciones impagas

Varios colegios del país enfrentan una aguda crisis financiera que, en algunos casos, los tiene con millonarias deudas en los servicios básicos y cotizaciones impagas a los profesores.

Es el caso de algunos colegios de Punta Arenas donde al menos 21 establecimientos iniciaron el segundo semestre sin luz ni gas.

Beatriz Muñoz, vicepresidenta regional del Colegio de Profesores, explicó que "varias deudas que tiene la corporación con el tema de los servicios, los consumos, y también con los profesores y asistentes de la educación. En el tema de los consumos hay una deuda gigantesca, solamente en luz son como 400 millones".

Los docentes atribuyen la crisis a que el municipio no recibe la suficiente subvención del Estado, por lo que critican el proyecto de desmunicipalización.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, señaló que "aquí se nos ha dicho en forma reiterada que la solución a los problemas pasa por cambios legales".

"Por ejemplo, tenemos 1.700 millones de pesos aposados en el Mineduc, detenidos. Esa plata es para pagar cotizaciones previsionales que aquí se deben del año 2015 y 2016 y nos dicen que no la pueden pagar directamente ¿Por qué no? Porque la ley lo impide. Y por qué no modifican una ley en vez de hacer él la plata pague directamente las AFP de los trabajadores", criticó.

La situación de Punta Arenas también se replica en otras comunas como San Fernando.

En paralelo, los profesores reclaman el no pago de las ganancias por las demandas presentadas ante el no pago del bono proporcional.

En Copiapó, son 2.400 millones los que se obtuvieron con la demanda ganada y 986 profesores beneficiados, sin embargo, el municipio les indicó que no tenía plata.

Carlos Rodríguez, dirigente de los profesores, explicó que "estamos afectando las clases normales en la comuna que son 21 mil alumnos. Alrededor de 1.060 profesores en paralización, por lo tanto esto las autoridades tienen que hacerse cargo de esto y solucionarlo".

Los profesores piden uno o dos pagos, pero el municipio ofrece 70 cuotas de 28 mil pesos mensuales.

"Cómo voy a ofrecer una forma de pago que no existe. Una porque el DAEM (Departamento de Administración de Educación Municipal) es una unidad quebrada, con un déficit estructural de 210 millones de pesos más 10 de este mes. Y segundo, el municipio lo recibimos con 7.300 millones de pesos en deuda y, por lo tanto, tampoco estamos en condiciones de transferir recursos frescos desde el municipio al DAEM para poder pagarles", precisó el alcalde Marcos López.

Si bien esta situaciones se repiten en varias comunas del país, al menos en Vallenar y Diego de Almagro ya llegaron a un acuerdo.