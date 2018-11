Critican carta del alcalde Alessandri a padres de estudiante detenido en INBA

Polémica ha generado la carta que el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri (RN), envió a los padres de uno de los cuatro estudiantes del Internado Nacional Barros Arana (INBA) que fueron formalizados tras los desórdenes registrados el pasado lunes en el recinto.

En la misiva dirigida a los padres del joven -el único de los detenidos que es residente de la comuna-, Alessandri les enrostra: "¿Acaso nunca se dieron cuenta del olor a bencina en las manos con el que su hijo se sentaba a la mesa tras manipular las bombas molotov? ¿Acaso ustedes como padres no saben qué tipo de actividades realiza en su tiempo libre? O aún más grave, ¿hicieron vista gorda a este tipo de comportamientos?".

Respecto a esta carta, el diputado de RN, Diego Schalper, sostuvo que no le parece "adecuado que nos estemos pronunciando sobre lo que pasa en cada una de las casas. Me imagino que todos los padres lo que tratamos de hacer es lo mejor para nuestros hijos y si a veces no lo hacemos bien me imagino que es porque no lo hemos hecho a propósito".

"He sido muy crítico de la famosa tesis del montaje, que me parece una vergüenza, y, de la misma forma, pretender hacer imputaciones a los padres en particular también me parece que no es un camino adecuado", aseguró.

A su vez, el consejero político de RD, Sebastián Depolo, aseguró a través de su cuenta de Twitter que "lo de Alessandri a los padres del INBA es impresentable. El patrón de fundo hablando a los inquilinos".

Madres de jóvenes detenidos en INBA acusan "mentiras"

Hasta la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, que analiza el proyecto Aula Segura, llegaron este miércoles Gloria Leal y Annie Figueroa, madres de otros de los detenidos en el INBA.

En la instancia parlamentaria exhibieron fotos y videos para graficar que personal de FF.EE. de Carabineros detuvieron a varios niños y jóvenes y no necesariamente a los que vestían overoles blancos, además de quejarse del trato que han recibido.

"El dolor de nosotros es la cantidad de mentiras. Ellos no son delincuentes, el Diego estuvo puesto al lado de delincuentes que le pegaron todo el rato. Hay una psicóloga para toda esa cantidad de niños. A mí el colegio jamás me ha llamado, a ella tampoco", dijo Leal.

Mientras que Figueroa relató que perdió "el trabajo, vivo sola con mis cuatro hijos, ahora mi hijo está sin ir al colegio. Tuve que dejar a mi hija, la mayor que va a la universidad, en la casa cuidando al que está detenido. No pongo las manos al fuego por mi hijo, pero de la manera que han sido tratados, esta medida es terrible".

Defensora de la niñez: Aula Segura no resuelve la violencia escolar

Por su parte, la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, llegó hasta la instancia parlamentaria para expresar que, "como Defensoría, lo que venimos a hacer es insistir en que este proyecto no resuelve, con la profundidad y seriedad que amerita, un tema tan complejo como es la violencia escolar".

"Parte de lo que hemos cuestionado hoy de cómo bajó el texto desde el Senado a la Comisión de Educación de Cámara tiene que ver con que no se contempla la exigencia del Ministerio de Educación de entregar programas de acompañamiento psicosocial a los adolescentes que estén involucrados en estos conflictos de violencia escolar, sólo se contempla aquello cuando los estudiantes van a ser expulsados de un centro educacional y trasladados a otro", aseveró.

El proyecto será votado este jueves por la Comisión de Educación de la Cámara Baja.

Cabe mencionar que la ministra de Educación, Marcela Cubillos, no participó este miércoles en la sesión de la comisión ad hoc, pues se encontraba en el Senado viendo el presupuesto del Mineduc.