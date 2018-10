Ex dirigente de ex alumnos: La única solución viable es cerrar el INBA y refundarlo

Tras divulgarse la agresión sufrida por funcionarios de Carabineros a manos de estudiantes del Internado Nacional Barros Arana (INBA), Raúl Navarro, ex dirigente de los ex alumnos del recinto, denunció que el establecimiento "está en un estado deprorable" e, incluso, abogó por su "cierre indeterminado" y "refundación" como una solución viable a los hechos de violencia.

"Hoy día el internado está en una condición, francamente, deprorable. Lo que hoy día muestra el alcalde de Santiago y que ha causado revuelo en la prensa, es una tónica que acontece en el día a día. No es algo aislado, no es una situación aislada", dijo el ex estudiante -vinculado hace dos décadas al colegio- al trasnoche de Cooperativa.

"Todos los días en el internado pasa lo mismo: no se puede hacer clases, no se puede tener una sana convivencia (...). Incluso, el hall central de acceso, que ha sido la tradicional entrada al colegio durante los últimos 100 años, hoy día está cerrado, clausurado prácticamente, porque los alumnos lo tienen tomado, lo tienen destruido (...) Prácticamente está sitiado", remarcó.

"A esta altura, yo creo que no podemos hacer nada. Los alumnos han destruido por completo la historia y la esencia de un colegio como el Barros Arana", enfatizó.

Navarro dijo que cree que "la única solución en el caso del Barros Arana es cerrarlo por un tiempo indeterminado y hacer una refundación, porque no hay otra cosa. El Internado Nacional Barros Arana que conocimos hoy día no existe".

Es por esto que un número importante de ex alumnos están organizando una manifestación "en la cual vamos a dar por cerrado el Barros Arana"

"Nos estamos organizando para decir con todas sus letras: 'Este colegio que hoy día existe en Santo Domingo, no es nuestro colegio, no es el Internado Nacional Barros Arana histórico y, para nosotros, el internado está muerto, y mientras no seamos capaces se recuperar su esencia y de sacar a las personas que le están haciendo daño a la comunidad educativa, el Internado Nacional Barros Arana (...) lo damos por cerrado, por terminado. No existe el Barros Arana", afirmó.

"La educación se está convirtiendo en adoctrinamiento"

Navarro cree que la radicalización de las acciones en el INBA parten en las movilizaciones estudiantiles de 2006 y 2011 y "se van agudizando con el paso de los años" porque "hay un desfase generacional y de visiones de lo que debe ser la educación".

"Los alumnos, en el afán de buscar mejoras, han radicalizado su posición y la han ideologizado", convirtiendo la educación en "adoctrinamiento" por parte de "sectores políticos extremos", aseguró.

El Gobierno confirmó durante esta jornada que la Intendencia presentó una querella en contra de los seis detenidos por el hecho ocurrido durante la semana pasada.