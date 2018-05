Experta criticó coaching a niños: Educación debe ser espacio de placer y de aprendizaje desde lo lúdico

La investigadora de política educativa de Educación 2020, Loreto Jara, criticó los coaching que se efectúan para preparar a preescolares para los exámenes de admisión de colegios de élite de Santiago, lo que quedó en evidencia en un reportaje de Revista Paula.

En conversación con Una Nueva Mañana, la experta cuestionó la ética detrás de esto, asegurando que se somete a un estrés innecesario a los pequeños, que muchas veces no tienen más de dos o tres años.

"El caso es que se generan ciertos estreses innecesarios para la familia, para los niños y niñas en este proceso de postulación. La educación tendría que ser un espacio de placer, de juego, de aprendizaje a partir de lo lúdico, no de que te estén exigiendo una serie de condiciones que no tienes porque tener desarrollado a los tres o cuatro años", afirmó la experta.

"No (es ético), uno tiene que encantarse con la emoción de aprender y de enfrentarse a situaciones de aprendizaje nuevas, no estresarse ni prepararse para una cosa que debiera ser completamente natural que es tu etapa escolar. No debiera ningún colegio de Chile escoger a sus estudiantes, deberían recibir a todos y todas quienes quieran participar de ciertas comunidades educativas", añadió.

Además Jara valoró las reacciones generadas tras el reportaje porque considera que se trata de un avance.

"Nos parece que se posicione el tema y que nos escandalice que se estén seleccionando a niños tan chicos es una muy buena señal, porque estamos avanzando en términos de decir que los niños y niñas tienen que disfrutar el aprendizaje, no estresarse por llegar a un sistema que ya los invita a la competitividad y lo que hoy necesitamos como país es ser más solidarios, avanzar en conductas más ciudadanas", enfatizó.

En tanto, en el mismo espacio radial, Eloísa de Billerbeck, directora de Going Up, centro de desarrollo infantil, también cuestionó esta práctica y llamó a los padres a no desesperarse si es que su retoño no ingresa al colegio que esperan.

"Si tu hijo no está en el colegio 'X' o 'Y' no el fin del mundo, posibilidades existen, si por algo no está colegio en otro colegio puede tener otras oportunidades. Los niños crecen, cambian", aseveró.