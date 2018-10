Ministra Cubillos: Rociar con bencina a un profesor no es "decir lo que pienso"

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, respondió a los estudiantes que cuestionan el proyecto de Aula Segura y aseguró que "rociar con bencina a un profesor no es 'decir lo que pienso'".

La titular del Mineduc respondió de esta forma a los jóvenes que esta mañana se subieron a una señalética para protestar contra el proyecto de Aula Segura que se encuentra en el Congreso.

Cubillos aseguró a través de redes sociales que "rociar con bencina a un profesor o lanzar una molotov adentro de una escuela NO es 'decir lo que pienso', como he visto que algunos alegan".

"En cualquier país del mundo son delitos y no manifestaciones de 'libertad de expresión'", agregó.

