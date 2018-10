Vocera a la oposición por Aula Segura: Llegó la hora de la verdad, que digan de qué parte están

Molestia generó en el Gobierno y en el oficialismo la votación del proyecto Aula Segura en la comisión de Educación del Senado, en la que los parlamentarios opositores prácticamente desarmaron la iniciativa, quitando a los directores la obligación de expulsar a los estudiantes que protagonicen graves incidentes, junto con eliminar las causales de porte de armas y lesiones graves.

Debido a esto, desde el Ejecutivo insistieron en plantear la dicotomía de estar a favor de los violentistas o de quienes quieren estudiar, como lo expresó en su cuenta de Twitter el propio Presidente Piñera, y que fue ratificado por la ministra vocera Cecilia Pérez.

"Estamos con discusión inmediata, creemos que este proyecto lleva el suficiente tiempo discutiéndose, es un artículo. Llegó la hora de la verdad, que digan de qué parte están: están de parte de los delincuentes, de los violentistas, o están de parte de los padres, apoderados, profesores y alumnos del país que lo único que quieren es estar tranquilos", dijo la secretaria de Estado.

Consultada sobre un eventual veto presidencial al proyecto, la vocera sostuvo que "todas las facultades que tiene el Presidente de la República nunca renuncia a ellas".

La idea de un eventual veto presidencial es algo que se ha comenzado a escuchar entre parlamentarios, como el senador Juan Antonio Coloma (UDI), quien dijo que esta podría ser una salida útil en caso que siga avanzando el proyecto modificado por la oposición.

Senador Quintana acusa "pirotecnia"

Pese a eso, el Gobierno intentará reponer las indicaciones originales durante la votación en particular de la iniciativa en la Sala del Senado esta tarde.

Según dijo la ministra de Educación, Marcela Cubillos, la estrategia de los senadores de oposición de aprobar la idea de legislar para luego cambiar el proyecto fue porque no se atrevieron a transparentar su rechazo a la iniciativa, lo que refutó el senador del PPD e integrante de la comisión de Educación, Jaime Quintana.

"Había que hacer el máximo esfuerzo por apartar al estudiante agresor y eso se logra con la profundización de la norma respecto de la suspensión. Respecto de la expulsión, quiero decir que no hay una ley, hay dos leyes que consagran la expulsión, una, en la de convivencia escolar y otra en la propia ley de subvenciones. Si no existieran, uno no se explica cómo en lo que va del año van 700 alumnos expulsados en Chile", aseveró el diputado.

"Lo que hemos tenido aquí es un proyecto de pirotecnia, que no tenía contemplado estudios educativos, sí tenía contemplados estudios de opinión", resaltó.

ACES: Con o sin cambios, Aula Segura ya es un hecho

En tanto, durante la mañana estudiantes de la ACES protestaron en Santiago contra este proyecto y aseguraron que con o sin cambios, la situación actual sigue siendo la misma en los establecimientos.

"Tenemos nuevamente a una ministra de Educación (Marcela Cubillos) tratando a los estudiantes como delincuentes, sin embargo e independiente de las modificaciones que se hagan, Aula Segura ya es un hecho, hoy día ya se aplican medidas represivas dentro de nuestros establecimientos", planteó la vocera de la ACES, Amanda-Luna Cea.

"Ya tenemos un montaje comunicacional del Gobierno esta semana con el video del INBA, con el reportaje de las compañeras del Liceo 1, ya se están expulsando a los estudiantes de sus establecimientos. En Quintero, por ejemplo, vemos como nuestros compañeros antes tenían espacios de movilización y ya no los tienen", añadió la dirigenta estudiantil.

El proyecto se votará esta tarde en la Sala del Senado, aunque antes debe pasar por la comisión de Hacienda de la corporación.