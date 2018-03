Desmunicipalización: Futuro ministro de Educación estudiará cambios a calendario

El futuro ministro de Educación, Gerardo Varela, aseguró que se revisará el calendario del proceso de desmunicipalización en base a los resultados que se obtengan tras su inicio este jueves.

Tras la reunión bilateral con la ministra Adriana Delpiano, Varela planteó que "primero hay que ver como se implementa esto, a propósito de la implementación que ocurra hay que revisar si se va a traspasar todo o no, si hay que hacer alguna modificación a la ley. Estuve con un municipio que me decía 'nosotros no queremos traspasarlo a los consejos educacionales'".

"Yo creo que si esto es un proceso exitoso debiera terminar concluyéndose en todos los municipios, pero en eso soy flexible y voy a presentar un proyecto para modificar el calendario o si esto se aplica en todo Chile o no", indicó.

Aunque el proceso ya comenzó, los profesores del servicio local de Barrancas, que incluye a las comunas de Cerro Navia, Pudahuel y Lo Prado, confirmaron que iniciarán un paro indefinido debido a los millonarios montos que se les adeudan.

Desde el Colegio de Profesores, su presidente Mario Aguilar manifestó que "el lunes 5, en el primer servicio local que se inicia en el país el primer día de clases no va a iniciar sus clases. Nos parece algo grave, obviamente algo no deseable, pero acá hay una responsabilidad directa de las autoridades".

"Lo que se está exigiendo es simplemente el cumplimiento de la ley. La ley señala que el traspaso de docentes desde los municipios a los servicios locales debe hacerse con las deudas saldadas y por lo tanto el día lunes no comienzan las clases en el servicio local de Barrancas", precisó.

La ministra Delpiano respondió que "lo que nosotros hemos señalado y que hemos conversado esto, es un mecanismo para pagar esa deuda, se paga ahora en tres cuotas a los profesores, para que pase absolutamente saneado al sistema".

"Yo quisiera de aquí hacer un llamado a los profesores y profesoras de la comuna de Cerro Navia, el Estado les está garantizando el pago absoluto de su deuda", añadió.

Marcelo Segura, director del servicio local de Barrancas, dijo que "estamos en un momento histórico para la educación chilena, hay una deuda bastante invisible con los niños y niñas de Barrancas, y lo que yo espero, porque todavía tengo confianza de que se pueda revertir esa decisión y que el 5 de marzo todos nos pongamos a trabajar".

Por su parte, el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, comentó que "es bastante entendible la posición de los profesores, dado que lo que ellos necesitan son respuestas claras, con plazos. Yo sigo esperanzado que el día viernes, que el fin de semana se siga realizando diálogo con los profesores".