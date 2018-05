Simce: Avance de grupos más vulnerables disminuyó la brecha socioeconómica

El ministro de Educación, Gerardo Varela, reveló este jueves los resultados de la prueba Simce realizada a más de 636 mil estudiantes de cuarto, octavo básico y segundo medio que revelaron "pocos avances" en la última década aunque una disminución en la brecha socioeconómica.

Es en cuarto básico donde destaca precisamente esta reducción de la brecha debido al "avance de los estudiantes más vulnerables en la última década". Asimismo destaca una "estabilidad en Lectura desde 2010 y en Matemáticas desde 2011".

Un punto que considera preocupante es la "disminución de los resultados en Ciencias Naturales en octavo básico".

Así también, en sus principales resultados, enfatiza que "los desafíos más importantes en los Indicadores de Desarrollo Personal y Social se concentran en Hábitos de vida saludable y Autoestima y motivación escolar".

Bajo esa línea, resalta que más de la mitad de los estudiantes cree que "las habilidades académicas no se pueden mejorar" y, lo que es más preocupante, "un alto porcentaje de directivos y docentes no cree que sus estudiantes puedan acceder a la educación superior".

Entre los desafíos, los resultados del Simce destaca dos aspectos importantes: Primero destaca que si bien se eliminan las brechas en los resultados de hombres y mujeres en Matemáticas, éstas últimas sienten una mayor ansiedad escolar en esta asignatura.

Segundo, la mitad de los estudiantes declara usar su celular en clases pese a que los profesores se lo prohíben, por eso, acota el estudio, "debemos incorporar la tecnología al contexto escolar con foco pedagógico".

"Las mujeres han ido avanzando"

El secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, Carlos Henríquez, detalló que "Ciencias hoy tiene una caída en lo que tiene que ver con octavo básico y, en Lectura tenemos una preocupación en enseñanza media, que ratifica la baja en lo que tiene que ver con los hombres en segundo medio"

"Una buena noticia: Las mujeres han ido avanzando, la diferencia existente hoy se elimina. ¿Qué quiere decir esto? Las mujeres tienen mejores resultado en Lectura y, en este caso, no hay diferencia en lo que tiene que ver con Matemáticas", destacó.

Henríquez enfatizó que "estos resultados demuestran que la focalización de la política pública ha demostrado tener importantes logros, especialmente la Subvención Escolar Preferencial para la enseñanza básica. En contrapartida, los desafíos de aprendizajes de los estudiantes de enseñanza media, obliga a tomar medidas de apoyo y focalización".

Henríquez añadió que "nuestro sistema escolar tiene grandes retos en la actitud frente al aprendizaje. Más de la mitad de los estudiantes siente temor a temas académicos, un porcentaje similar cree que las habilidades académicas no se pueden mejorar y un alto porcentaje de directivos y docentes no cree que sus estudiantes puedan acceder a la educación superior, todos ámbitos centrales en que los establecimientos pueden marcar la diferencia e impactar en mayores aprendizajes".

Educación 2020: "Es grave que los niños creen que no pueden aprender"

Otro resultado que preocupa es la mentalidad de crecimiento de los estudiantes, donde el 45 por ciento de los estudiantes de enseñanza media dice que "hay ciertas cosas que simplemente no soy capaz de entender".

Desde Educación 2020, la directora ejecutiva Alejandra Arratia dijo que "a partir de 2010 hay un estancamiento de los resultados y nos parece que ese estancamiento es intolerable. No tan sólo los niños no están aprendiendo en Lectura y en Matemáticas, sino que lo que nos parece aún más grave es que los niños creen que no pueden aprender".

"Tenemos cerca del 50 por ciento de los niños en cuarto básico que cree que no puede seguir aprendiendo. Eso como país son datos que no nos pueden dejar tranquilos, no podemos naturalizarlo, porque un niño que cree que no puede aprender, no va a aprender", sentenció.