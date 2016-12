Matrículas en colegios municipales bajaron 1,3 por ciento entre 2015 y 2016

El Centro de Estudios del Mineduc liberó este miércoles datos que revelaron que la cantidad de matrículas en colegios municipales cayeron un 1,3 por ciento de 2015 a 2016, 0,2 puntos más que el año anterior, mientras los colegios particulares pagados aumentaron su matrícula más del 4 por ciento.

Esta cifra se traduce en que este año hay 17 mil alumnos matriculados menos que el año pasado en establecimientos municipales.

En contraste, el sector particular pagado aumentó un 4,3 por ciento, y el particular subvencionado, un 0,3 por ciento.

Ariel Ramos, investigador de políticas educativas de Educación 2020, indicó que estos datos vienen a confirmar la necesidad de "lograr la institucionalidad única de administración de la educación pública, que es el proyecto de desmunicipalización que saca de los muncipios la administración y crea estos servicios locales".

"De acuerdo a la perspectiva de Educación 2020, nosotros creemos que es fundamental que este proyecto se apruebe, que logremos esta entidad que no esté directamente relacionada con las municipalidades, sino que sean servicios locales especializados", subrayó Ramos.

Por su parte, Cristobal Villalobos, investigador del Centro de Prácticas y Políticas en Educación (Ceppe) de la Universidad Catolica de Chile, afirmó que esta tendencia "hay que mirarla con calma. No es mi impresión cuando uno compara con los municipales, subvencionados y particulares pagados. No es tan fácil hablar de un trasvasije desde la educación municipal a la educación particular subvencionada, porque la verdad lo que más creció este año son los particulares pagados".

La baja de matrícula en Santiago fue de un 0,6 por ciento, en un municipio que tiene una deuda en educación de 12 mil millones de pesos según el alcalde Felipe Alessandri, quien anunció una auditoria y el despido de 350 docentes.

La tarde de este jueves, dirigentes del Colegio de Profesores llegarán a la Municipalidad de Santiago para reunirse con el alcalde.