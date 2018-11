ACES se manifestó en La Moneda en rechazo a proyecto Aula Segura

Estudiantes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) se manifestaron durante la mañana de este martes en las afueras de La Moneda, con el fin de mostrar su rechazo al proyecto Aula Segura, que iniciará su discusión en la Cámara Baja.

Pasadas las 10:00 horas, al menos 50 manifestantes llegaron hasta la Plaza de la Ciudadanía con un gran lienzo, gritando consignas en contra del proyecto del Ejecutivo.

Amanda Luna, vocera de la ACES, comentó que "tenemos distintas situaciones dentro de nuestro espacio educativo, es porque hay comunidades quebrantadas y eso tiene que ver con las medidas represivas que han impulsado los distintos alcaldes y gobiernos".

"Por lo tanto, lo que nosotros estamos diciendo es que las comunidades puedan decidir respecto de estas situaciones, que no sea un director, sino que sean las mismas comunidades educativas quienes decidan quien entra y quien sale de los espacios educativos", dijo.

La dirigenta recalcó que "Aula Segura no viene a resolver ningún conflicto, porque no busca eso, no busca solucionar la violencia como el gobierno ha tildado, sino que lo único que busca es seguir aprehendiendo al movimiento estudiantil".

Cabe recordar que la iniciativa ya fue aprobada en el Senado y será presentada durante esta jornada por la ministra Marcela Cubillos ante la Comisión de Educación, instancia en la que ingresará con discusión inmediata.