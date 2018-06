Apoderados del Liceo Amunátegui interpusieron recurso de protección ante eventual cierre y reubicación

Hasta los tribunales de Justicia llegaron este sábado los apoderados el Liceo Amunátegui para interponer un recurso de protección ante la determinación del alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, de finalizar el año escolar, decretar el cierre del liceo por este año y reubicar a los estudiantes en el liceo Gabriel Gonzáles Videla.

Según dichos del alcalde a los medios de comunicación, cerca de 700 alumnos que deberán ser reubicados debido a los daños que sufrió el establecimiento tras el incendio que se registró en una toma.

Sin embargo, la representante de los apoderados, Julia Urquieta, reveló que aún no hay actos administrativos que determine el cierre del colegio, por lo que impusieron una orden de no innovar.

"Solamente se han enterado de esta reubicación por los medios de prensa. Hay que señalar que no hay ningún acto administrativo por parte de la Municipalidad que haya determinado el cierre del establecimiento, como tampoco por qué se ha determinado", afirmó

"Estamos solicitando una orden de no innovar, que es la suspensión de la medida del alcalde del cierre del establecimiento, estamos solicitando que se reabra el establecimiento", dijo.

"Por otro lado, también solicitamos que se deje sin efecto la medida que reubicar a este alumnado en este liceo Gabriel Gonzáles Videla, esa es para nosotros la medida más importante que está solicitada en la orden de no innovar", continuó la abogada.

"El recurso va indudablemente a que se deje este sin efecto este acto arbitrario e ilegal que ha significado el cierre de este establecimiento tan antiguo, lo mas importante porque se han entregado antecedentes que no corresponden a la realidad", añadió Urquieta.

"Por otro lado, la reubicación tampoco ha sido comunicada formalmente y no hay ningún acto administrativo que nosotros conozcamos que haya determinado esta reubicación en este liceo comercial Gabriel Gonzáles Videla", añadió.

Acompañamos a apoderad@s en presentación de recurso de protección x el acto arbitrario e ilegal del Alcalde de cierre d Liceo Amunátegui y traslado de la comunidad educativa. Por mostrar mano dura, toma decisión q no tiene ninguna justificación técnica ni pedagógica! #NoAlCierre pic.twitter.com/t3pngzphJo — Irací Hassler (@IraciHassler) June 30, 2018

Apoderados: "El colegio está utilizable"

Por su parte, la vocera del Centro de Padres y Apoderados del Liceo Amunátegui, Sonia Araya, afirmó que para ellos, "el colegio está utilizable, nosotros tenemos un arraigo cultural ahí, que hay chicos extranjeros que están acostumbrados a estar ahí".

"Incluso, el hecho de cambiarnos de territorio de la comuna implica para muchos niños un gasto extra. La mayoría viven cerca, se van caminando, se van en bicicleta y este cambio, además de todo lo que ya he mencionado, también implica un cambio en el traslado", aseveró.

"Por lo tanto, si no hay problemas, si no nos han dado explicaciones y si sabemos que el colegio no está inutilizable; lo que queremos y perseguimos es usar nuestro colegio", agregó.

Además, los apoderados del Amunátegui entregaron un informe del año 2015 que involucraría la información de daños que sufrió el establecimiento pero que no necesariamente estarían involucrados con la toma.

Municipio: "Existen deficiencias de infraestructura que se arrastran por años"

En tanto, el subdirector de Educación Municipal, Juan Antonio Abarca, defendió la decisión del alcalde Alessandri, afirmando que "no se trata sólo de barrer, de limpiar o hacer una pintura menor".

"El liceo tiene una deficiencia de infraestructura mayor, de años. En ese sentido, el incendio afectó un pabellón pero eso también eso dificulta el ingreso de la comunidad y nosotros queremos darle dignidad a los profesores, a los estudiantes y a la comunidad en general", concluyó.